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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में लगेंगे पांच डॉप्लर वेदर रडार, बेहतर होगी मौसम की निगरानी

यूपी में लगेंगे पांच डॉप्लर वेदर रडार, बेहतर होगी मौसम की निगरानी

योगी सरकार मौसम संबंधी आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए अहम कदम उठा रही है. पांच शहरों में डॉप्लर रडार लगाने के लिए 9.50 करोड़ खर्च कर रही है. इससे आमजन और किसानों को राहत मिलेगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Oct 2026 08:35 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार मौसम संबंधी आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने और लोगों की जान बचाने के लिए तकनीक का सहारा ले रही है. इसी दिशा में प्रदेश में पांच डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने की योजना बनाई गई, जिसमें से दो स्थापित कर दिए गए है.

वहीं तीन अन्य शहरों के लिए प्रक्रिया जारी है. इन व्यवस्थाओं से मौसम की निगरानी बेहतर होगी और आपदा से पहले जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी. यह डॉप्लर मौसम की मार से बचाएंगे.

पांच शहरों में स्थापित किए जा रहें डॉप्लर वेदर रडार 

राहत आयुक्त डॉ. ऋषिकेश भास्कर यशोद के मुताबिक प्रदेश में मौसम की निगरानी को मजबूत करने के लिए आजमगढ़, लखनऊ, झांसी, अलीगढ़ और वाराणसी में पांच डॉप्लर वेदर रडार स्थापित करने की योजना बनाई गई. अब तक आजमगढ़ और वाराणसी में रडार की स्थापना हो चुकी है, जबकि शेष तीन स्थानों पर काम प्रक्रियाधीन है.

इन रडार से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर तेज बारिश, आंधी-तूफान और अन्य गंभीर मौसमी घटनाओं की निगरानी व पूर्वानुमान लगाने में मदद मिलेगी. हर रडार की रेंज लगभग 250 से 500 किलोमीटर तक होती है.

आम लोगों से लेकर किसानों को भी फायदा 

इन रडार का सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा. मौसम खराब होने की स्थिति में प्रशासन को पहले से तैयारी करने, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए समय मिल सकेगा.

किसानों को भी मौसम की गंभीर परिस्थितियों के प्रति सतर्क करने में सहायता मिलेगी. इससे फसलों, पशुओं और कृषि कार्यों को होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में बेहतर तैयारी की जा सकेगी.

कुल 22.45 करोड़ होंगे खर्च 

प्रदेश में पांच शहरों में अत्याधुनिक डॉप्लर रडार स्थापित किए जा रहे हैं. यह महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश मौसम के सटीक और अग्रिम पूर्वानुमान को सक्षम बनाएगा. इस पर योगी सरकार लगभग 19.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

इसके अतिरिक्त डॉप्लर वेदर रडार साइट्स पर सिविल कार्यों के लिए 2.95 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. ऐसे में सरकार कुल 22.45 करोड़ रुपये खर्च कर प्रदेश को आपदा मुक्त बनाने का प्रयास करेगी.

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Published at : 16 Oct 2026 08:33 PM (IST)
Tags :
State News UP NEWS YOGI ADITYANATH
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