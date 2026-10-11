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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में बेटियों को मिल रहे सपनों के पंख! नाइट शिफ्ट से स्टार्टअप तक CM योगी ने क्या कहा?

यूपी में बेटियों को मिल रहे सपनों के पंख! नाइट शिफ्ट से स्टार्टअप तक CM योगी ने क्या कहा?

सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि प्रदेश में 50% से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं. नारी सशक्तीकरण के लिए सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Oct 2026 10:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को लेकर अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बनाने के साथ ही नारी सशक्तीकरण को नई दिशा दी है. योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी बातें साझा कीं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में कहा कि 2017 से पहले जिन बेटियों के लिए घर की चौखट पार करना भी एक चुनौती थी, आज वही बेटियां नाइट शिफ्ट में काम करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 50% से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं.

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योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी दर 12% से बढ़कर 36% से अधिक हो गई है. उन्होंने इसे महिलाओं के बढ़ते विश्वास और उनके लिए रोजगार के बढ़ते अवसरों का प्रमाण बताया.

महिलाओं और बेटियों के लिए योजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान से माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण को मदद मिली है.

वहीं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा देने वाली पहल बताया. इसके अलावा मिशन शक्ति, ऑपरेशन कायाकल्प, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, सेफ सिटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर वर्किंग वुमन हॉस्टल का भी जिक्र किया.

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‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ का लक्ष्य

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन पहलों के जरिए महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आवागमन और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुल रहे हैं. उन्होंने भारतीय परंपरा के श्लोक ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ के माध्यम से ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Oct 2026 10:01 AM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
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