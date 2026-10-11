यूपी में बेटियों को मिल रहे सपनों के पंख! नाइट शिफ्ट से स्टार्टअप तक CM योगी ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को लेकर अपनी सरकार के प्रयासों का जिक्र किया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बनाने के साथ ही नारी सशक्तीकरण को नई दिशा दी है. योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी बातें साझा कीं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पोस्ट में कहा कि 2017 से पहले जिन बेटियों के लिए घर की चौखट पार करना भी एक चुनौती थी, आज वही बेटियां नाइट शिफ्ट में काम करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रही हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 50% से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं.

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योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी दर 12% से बढ़कर 36% से अधिक हो गई है. उन्होंने इसे महिलाओं के बढ़ते विश्वास और उनके लिए रोजगार के बढ़ते अवसरों का प्रमाण बताया.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश से उत्सव प्रदेश बनाने के साथ ही नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई दिशा प्रदान की है। 2017 से पहले जिन बेटियों के लिए घर की चौखट पार करना भी एक चुनौती थी, आज वही बेटियां नाइट शिफ्ट में भी काम करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर रही हैं। प्रदेश के 50% से अधिक स्टार्टअप्स को आज नारी शक्ति लीड कर रही हैं। महिला कार्यबल भागीदारी दर 12% से बढ़कर 36% से अधिक होना प्रदेश में महिलाओं के बढ़ते विश्वास और विस्तृत होते अवसरों का स्पष्ट प्रमाण है। मातृशक्ति के स्वास्थ्य से लेकर बेटियों के उज्ज्वल भविष्य तक डबल इंजन सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नारी सशक्तीकरण को नित्य नई मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान से माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण को संबल मिला है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला और सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही हैं, वहीं मिशन शक्ति, ऑपरेशन कायाकल्प, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, सेफ सिटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर वर्किंग वुमन हॉस्टल जैसी पहलें उनकी शिक्षा, सुरक्षा, गतिशिलता और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खोल रही हैं। ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ की भावना को आत्मसात करते हुए प्रदेश की डबल इंजन सरकार ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ के माध्यम से ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 11, 2026

महिलाओं और बेटियों के लिए योजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने महिलाओं और बेटियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण अभियान से माताओं एवं शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण को मदद मिली है.

वहीं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और सुकन्या समृद्धि योजना को बेटियों के भविष्य के लिए आर्थिक सुरक्षा देने वाली पहल बताया. इसके अलावा मिशन शक्ति, ऑपरेशन कायाकल्प, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, सेफ सिटी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना और लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर वर्किंग वुमन हॉस्टल का भी जिक्र किया.

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‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ का लक्ष्य

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन पहलों के जरिए महिलाओं की शिक्षा, सुरक्षा, आवागमन और आत्मनिर्भरता के नए रास्ते खुल रहे हैं. उन्होंने भारतीय परंपरा के श्लोक ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः’ का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ‘सशक्त नारी-समृद्ध उत्तर प्रदेश’ के माध्यम से ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है.