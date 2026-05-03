यूपी फिर बनाएगा रिकॉर्ड, एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य, सीएम योगी ने दिए निर्देश

लखनऊ में हुई समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस साल एक दिन में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का बड़ा लक्ष्य तय किया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले भी वृक्षारोपण में रिकॉर्ड बना चुका है और इस बार इसे और बड़े जन-अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब सिर्फ पौधे लगाना ही नहीं, बल्कि उन्हें बचाना भी उतना ही जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की अपील की. उन्होंने निर्देश दिया कि हर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र कम से कम एक पौधा जरूर लगाए. साथ ही हर आंगनबाड़ी केंद्र में कम से कम 5 सहजन (मोरिंगा) के पौधे लगाने की बात कही गई है. उनका कहना है कि अगर बच्चों और महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा गया, तो यह सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहेगा बल्कि लोगों की आदत बन जाएगा.

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गंगा एक्सप्रेस-वे और नदियों के किनारे होगा बड़ा प्लांटेशन

सरकार ने इस बार खास फोकस बड़े प्रोजेक्ट्स के आसपास हरियाली बढ़ाने पर रखा है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर बड़े पैमाने पर पौधरोपण किया जाए.

इसके अलावा नदियों के किनारे करीब 4.35 करोड़ पौधे लगाने की भी तैयारी है. इससे न सिर्फ पर्यावरण सुधरेगा बल्कि मिट्टी कटाव और प्रदूषण को भी रोकने में मदद मिलेगी.

9 साल में बड़ा बदलाव, हरित आवरण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले 9 साल में प्रदेश में वृक्षारोपण के क्षेत्र में काफी तेजी आई है. 2009 से 2016 के बीच 51.48 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जबकि 2017 से 2025 के बीच यह संख्या बढ़कर 242.13 करोड़ हो गई.

इसी दौरान वन और वृक्ष आवरण में 3 लाख 38 हजार एकड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. अभी प्रदेश का हरित आवरण करीब 9.96 प्रतिशत तक पहुंच चुका है. मुख्यमंत्री ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक इसे 15 प्रतिशत और 2047 तक 20 प्रतिशत तक ले जाया जाए.

टेक्नोलॉजी से होगी हर पौधे की निगरानी

इस बार सरकार सिर्फ संख्या पर नहीं, बल्कि पौधों की जीवितता पर ज्यादा ध्यान दे रही है. इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है. ‘हरीतिमा’ ऐप, जीआईएस मैपिंग, क्यूआर कोड ट्रैकिंग और प्लांटेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए हर पौधे की निगरानी की जाएगी. अधिकारियों के मुताबिक, 2025 के सर्वे में लगाए गए पौधों की जीवितता दर 80 प्रतिशत दर्ज की गई, जिसे आगे और बेहतर करने का लक्ष्य है.

सरकार ने पौधों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर भी खास ध्यान दिया है. प्रदेश में 1935 नर्सरियां पहले से चल रही हैं और इस बार 34 नई नर्सरियां भी शुरू की गई हैं. इन नर्सरियों में 50 करोड़ से ज्यादा पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें अलग-अलग विभागों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही निजी और उद्यान विभाग की नर्सरियों को भी अभियान से जोड़ा गया है.

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शहीदों के नाम पर बनेंगी वाटिकाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर विशेष वन और वाटिकाएं विकसित की जाएं. इसके अलावा हाइवे, गांव और शहरों में खाली जगहों पर भी पौधे लगाए जाएं. अयोध्या में इस बार रामायण काल से जुड़े पौधों को लगाने की खास योजना बनाई गई है, जिससे धार्मिक और पर्यावरणीय दोनों महत्व बढ़ेगा.

‘जनभागीदारी’ बनेगी सफलता की कुंजी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे अभियान की सफलता लोगों की भागीदारी पर निर्भर करेगी. उन्होंने जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, स्कूल-कॉलेजों और आम नागरिकों से इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. साथ ही सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि 30 मई तक अपनी पूरी कार्ययोजना तैयार कर लें और समयबद्ध तरीके से काम शुरू करें.

बैठक के दौरान शेखा झील पक्षी विहार को रामसर साइट घोषित किए जाने का प्रमाण पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया. अब उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं, जो करीब 38,992 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं. शेखा झील करीब 40 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ प्रदेश का सबसे छोटा रामसर स्थल है, लेकिन पक्षियों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

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हरित उत्तर प्रदेश की ओर बड़ा कदम

उत्तर प्रदेश सरकार इस बार वृक्षारोपण को एक बड़े जन आंदोलन के रूप में बदलने की तैयारी में है. लक्ष्य सिर्फ रिकॉर्ड बनाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ हवा, बेहतर पर्यावरण और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना है. अगर सरकार की योजना के मुताबिक जनभागीदारी बढ़ती है और लगाए गए पौधे सही तरीके से बचाए जाते हैं, तो आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश हरित क्रांति की दिशा में एक बड़ा उदाहरण बन सकता है.