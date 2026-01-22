हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोग, आयुर्वेद और एलोपैथी का संगम! अमित शाह ने किया पतंजलि के पहले हाइब्रिड हॉस्पिटल का उद्घाटन

Haridwar Medical News: अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ का पहला 'इंटीग्रेटेड हाइब्रिड' इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल उद्घाटित किया. मुख्यमंत्री धामी, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 22 Jan 2026 04:25 PM (IST)
Haridwar Medical News: भारत के चिकित्सा इतिहास में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित विश्व के प्रथम 'इंटीग्रेटेड हाइब्रिड' इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.

यह अस्पताल अपनी तरह का पहला केंद्र है जहां योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक एलोपैथी के साथ एकीकृत किया गया है. उद्घाटन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अस्पताल का निरीक्षण किया और इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बनेगा. उन्होंने इसे 'इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट' के नए युग की शुरुआत बताया.

अत्याधुनिक सुविधाएं और विशेषज्ञ सेवाएं

250 बेड की क्षमता वाले इस सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और जनरल सर्जरी जैसे विभाग 24x7 कार्यरत रहेंगे. यहां फिलिप्स अज़ुरियन जैसी उच्च-स्तरीय कैथ लैब, एमआरआई, सीटी स्कैन और डायलिसिस की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि अस्पताल का उद्देश्य उन जटिल स्थितियों को संभालना है जहाँ रोगी को तत्काल 'मॉडर्न लाइफ सपोर्ट' की आवश्यकता होती है.


योग, आयुर्वेद और एलोपैथी का संगम! अमित शाह ने किया पतंजलि के पहले हाइब्रिड हॉस्पिटल का उद्घाटन

गैर-जरूरी सर्जरी का विरोध

स्वामी रामदेव ने स्पष्ट किया कि पतंजलि गैर-जरूरी दवाओं, ऑपरेशनों और टेस्ट्स का विरोधी है. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य 90 से 99% रोगियों को योग, आयुर्वेद और आहार पद्धति से ठीक करना है. सर्जरी और स्टेंट का सहारा केवल तभी लिया जाएगा जब स्थिति अत्यंत गंभीर हो."

उन्होंने दावा किया कि पतंजलि ने ईएमआर डेटा और क्लिनिकल एविडेंस के माध्यम से बीपी, डायबिटीज और लिवर सिरोसिस जैसी बीमारियों को 'रिवर्स' करने में सफलता प्राप्त की है.

वैश्विक शोध का केंद्र

पतंजलि वर्तमान में दिल्ली और ऋषिकेश एम्स सहित विश्व के 25 बड़े चिकित्सा संस्थानों के साथ मिलकर शोध कर रहा है. 500 वैज्ञानिकों की टीम ने साक्ष्य-आधारित आयुर्वेद को वैश्विक पहचान दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई है. इस अस्पताल के माध्यम से गरीब मरीजों को कम खर्च में विश्वस्तरीय इलाज सुनिश्चित किया जाएगा. यह अस्पताल न केवल बीमारियों का उपचार करेगा, बल्कि भारत को दुनिया का 'हेल्थ डेस्टिनेशन' बनाने के सपने को भी साकार करेगा.

Published at : 22 Jan 2026 04:25 PM (IST)
Baba Ramdev Acharya Balkrishna Pushkar Dhami Haridwar Uttarakhand AMIT SHAH
