महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा दावा, बोले- 'बीजेपी इसे अकेले...'

महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी द्वारा सभी विपक्षी दलों को पत्र लिखा है. वहीं अब इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी इसे अपना इवेंट बनाना चाहती है जबकि इस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसकी पहल की थी.

इमरान मसूद ने आगे कहा कि राजीव गांधी ने पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की शुरुआत की थी और महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए काम किया था. इसके लिए भी संवैधानिक संशोधन की ज़रूरत है. बीजेपी इसे अपना कार्यक्रम बना लेती, लेकिन यह उनका कार्यक्रम नहीं है, और वे इसे अकेले नहीं कर पाएंगे.

'बीजेपी कई चीजें कर रही मिक्स'

वहीं सोनिया गांधी के लेख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग (बीजेपी) बहुत चीजें मिक्स कर रही है. मैडम भी यही चाहती हैं. बता दें कि सोनिया गांधी ने हाल ही में अपने लेख के जरिए कहा था कि इस समय असली मुद्दा महिला आरक्षण नहीं बल्कि परिसीमन है, जिसे उन्होंने 'बेहद खतरनाक' और 'संविधान पर हमला' बताया.

दरअसल, सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाति जनगणना को टालने और पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं. उनके मुताबिक, जिस तरह और जिस समय संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं.

'जल्दबाजी के पीछे सियासी फायदा'

अपने लेख में सोनिया गांधी ने लिखा कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन मांग रहे हैं, जिन्हें सरकार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के चरम के दौरान विशेष सत्र में जल्दबाजी में पास कराना चाहती है. उन्होंने कहा कि इस असाधारण जल्दबाजी के पीछे केवल एक ही कारण हो सकता है. वह यह कि राजनीतिक फायदा उठाना और विपक्ष को रक्षात्मक स्थिति में लाना.

'पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही'

सोनिया गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा की तरह पूरी सच्चाई नहीं बता रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष ने कभी भी महिला आरक्षण को जनगणना से जोड़ने की मांग नहीं की थी बल्कि विपक्ष चाहता था कि इसे 2024 के लोकसभा चुनाव से ही लागू किया जाए.

उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का जिक्र करते हुए बताया कि सितंबर 2023 में विशेष सत्र के दौरान संसद ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया था. इस कानून के तहत संविधान में अनुच्छेद 334-ए जोड़ा गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है. हालांकि, इसे अगली जनगणना और उसके आधार पर होने वाले परिसीमन के बाद लागू करने की शर्त रखी गई.