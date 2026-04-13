महिला आरक्षण में केंद्र सरकार करेगी खेल! अखिलेश यादव के बयान से मची हलचल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom महिला आरक्षण विधेयक पर सपा का दावा, सरकार की मंशा नहीं

जनगणना और परिसीमन के बिना चुनाव क्षेत्र कैसे बनेंगे?

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण पर काम नहीं किया

नोएडा हिंसा पर, योगी आदित्यनाथ ने जाने की हिम्मत नहीं की

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा दावा किया है. उत्तर प्रदेश स्थित अमेठी में पत्रकारों से बात करते हुए सपा चीफ ने दावा किया कि सरकार की मंशा आरक्षण देने की है ही नहीं.

यूपी के पूर्व सीएम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा- हम सब महिला आरक्षण चाहते हैं महिलाओं को उनके अधिकार मिलें जिन्होंने महिलाओं के मतदान का इतिहास पढ़ा होगा वो जानते हैं कि उन्हें वोट डालने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा. सवाल ये है कि जल्दबाजी क्यों?

उन्होंने पूछा कि आपने महिलाओं के सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्या काम किया? हमारे सुझाव माने जाएं. जब तक जनगणना नहीं होगा तो आप चुनाव क्षेत्र कैसे बनाएंगे? उन्हें किस क्षेत्र से चुनाव लड़ाएंगे. परिसीमन तब होता है जब जनगणना हो जाता है. उन्होंने आऱोप लगाया कि सरकार, संविधान नहीं मनविधान से चलना चाहती है.

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अखिलेश ने कहा कि सरकार की नियत नहीं है आरक्षण देने की. महिलाओं का क्षेत्र बनाया नहीं जहां से चुनाव लड़ेंगी और आरक्षण की तैयारी कर रहे हैं. सीटें तय करने के लिए पहले चाहिए सेंसस और डिलीमिटेशन.

अमेठी में नोएडा पर भी बोले अखिलेश यादव

इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तो उनके पास कोई समाजवादी नेता नहीं था तो उन्हें मंच पर जयप्रकाश जी को लाना पड़ा. जब सपा बसपा ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया उसके बाद ही मंच पर बाबा साहब को भी ले आए हैं. कन्नौज सांसद ने कहा कि जितना हम लोग आपस में प्रेम, भाईचारा खुशहाली लाने का काम करेंगे उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा. लोकतंत्र में एक तंत्र की कोई जगह नहीं है. बाबा साहब के संविधान के तहत देश चले मन विधान से नहीं चले

उन्होंने नोएडा में हुए प्रदर्शन और हिंसा पर कहा- मुख्यमंत्री नोएडा जाने से घबराते नहीं है लेकिन इस बार नोएडा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे.