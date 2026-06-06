फतेहपुर में मासूम बच्चों के साथ महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या, पति और सास-ससुर के खिलाफ FIR
Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने दो मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली. तीनों की मौत के बाद से इलाके में कोहराम है.
- पति समेत चार लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज.
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक महिला ने दो मासूम बच्चों के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली. तीनों की मौत के बाद से इलाके में कोहराम मच गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेज दिया है.
पुलिस ने मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मृतका के पति, सास-ससुर सहित चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं पुलिस फोर्स ने मृतका के पति को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भेज दिया है. बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद से निराश महिला ने ये खौफनाक कदम उठाया है.
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पति से झगड़े के बाद बच्चों संग खाया जहर
जानकारी के अनुसार, धौरहरा गांव के रज्जन पुत्र रामखेलावन के साथ 2014 में रामकली की शादी हुई. इस दंपति के दो बच्चे हुए, जिनके नाम राज उर्फ छोटे (4 वर्ष) और सौरभ (1वर्ष) था. राजकली ने पति से झगड़े के बाद दोनों बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया था. ग्रामीणों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो आनन-फानन में तीनों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिंदकी ले गए. अस्पताल पहुंचने पर मंगलवार (2 जून) को चार वर्षीय मासूम छोटू को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.
वहीं, महिला और उसका एक वर्षीय पुत्र को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज फतेहपुर रेफर कर दिया गया था. इसके बाद महिला ने बुधवार को और एक वर्ष के सौरभ ने बृहस्पतिवार को देर रात दम तोड़ दिया. तीनों की मौत के बाद से पूरे गांव में कोहराम मच गया है.
पति आये दिन शराब पीकर करता लड़ाई
परिजनों की मानें तो रज्जन परदेश में रहकर मजदूरी करता था. कुछ महीनों पूर्व रज्जन पैर में बीमारी के कारण वापस गांव आकर रहने लगा. इस दौरान रज्जन शराब पीकर आए दिन पत्नी से झगड़ा फसाद करना शुरू कर दिया. शराबी पति और सास-ससुर के ताने से परेशान होकर महिला ने जहरीला पदार्थ अपने दो मासूम बच्चों के साथ खा लिया. इस घटना में तीनों की मौत हो गई है.
पुलिस ने मृतका के पिता बाबूराम की तहरीर पर दामाद रज्जन, सास रामदुलारी, देवर कमल और पत्नी गीता के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है. जाफरगंज पुलिस ने मृतका के पति रज्जन पुत्र रामखेलावन को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया. इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पति को गिरफ्तार कर लिया गया है.