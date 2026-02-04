कोई गिर गया है? गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए प्रशासन को दिया मेरठ में चकमा! जानें सच्चाई

मेरठ में एक महिला ने अपने घर के पास गंदे नाले की सफाई करवाने के लिए पुलिस और प्रशासन को चकमा दे दिया. महिला ने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को झूठी सूचना दी कि नाले में कोई गिर गया है. सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं.

प्रशासन ने आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जो लगातार 10 घंटे तक चला. व्यक्ति को खोजने के प्रयास में जेसीबी मशीनों की मदद से पूरे नाले की सफाई कर दी गई. अंत में जब नाले में कोई नहीं मिला, तो जांच में सामने आया कि महिला ने सफाई करवाने के लिए यह झूठी कहानी रची थी.

पुलिस द्वारा दी गई यह जानकारी

जानकारी के अनुसार पुलिस ने कहा है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. महिला कूड़ा बीनती थी, उसने आशंका जताते हुए कहा कि कोई गिर गया है, तो राहगीर ने पुलिस को फोन किया था. जिस पर पुलिस आई थी. लगातार तलाश के बाद टीम लौट गई. इसके आगे का कोई मामला नहीं है. अब प्रशासन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने और झूठी खबर देने के आरोप में महिला के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है.

क्या था पूरा मामला?

दरअसल मेरठ की एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि कोई खुले और कचरे से भरे नाले में गिर गया है. महिला की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. प्रशासन की ओर से आनन-फानन में गिरे व्यक्ति को निकालने के लिए कार्रवाई शुरू की गई. कई घंटे मेहनत करने के बाद नाले की गहराई तक जाकर तलाशी ली गई.

महिला की शिकायत पर पूरे नाले का कचरा और कीचड़ निकाल कर बाहर किया गया. काफी देर बाद जब अधिकारियों के हाथ कुछ नहीं लगा तब जाकर आशंका हुई कि इसमें कोई भी नहीं गिरा है. फिलहाल सोशल मीडिया पर यह मामला खूब चर्चा में है. लोगों का कहना है कि महिला ने चतुराई से नाले की सफाई करवा ली.