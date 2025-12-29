Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश, जिसे भारत का 'अन्न भंडार' कहा जाता है, आज कृषि क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन का गवाह बन रहा है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) और राज्य सरकार की विभिन्न अभिनव पहलों ने न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि उन्हें आधुनिक खेती की ओर प्रेरित भी किया है.

पीएम-किसान: सीधे बैंक खाते में आर्थिक सुरक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में गोरखपुर से शुरू की गई 'पीएम-किसान' योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जीवनरेखा साबित हुई है. इस योजना के तहत किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता तीन किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों (DBT) में दी जाती है.

फैक्ट: हालिया आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 2.6 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, जो देश में किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अधिक है. अगस्त 2025 में जारी 20वीं किश्त और दिसंबर 2025 की घोषणाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बीज और खाद खरीदने का एक भरोसेमंद जरिया बन गई है.

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: अब सिर्फ 6% पर कर्ज

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए एक ऐतिहासिक घोषणा की है. मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत अब किसानों को सहकारी बैंकों (LDB) से मिलने वाला कर्ज महज 6% ब्याज दर पर उपलब्ध होगा. पहले यह दर 11.5% के आसपास थी. इस कदम का उद्देश्य किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त करना और उन्हें कृषि निवेश के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है.

तकनीक और विविधीकरण की नई राह

उत्तर प्रदेश सरकार केवल नकद मदद तक सीमित नहीं है. राज्य में 'कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना' के जरिए किसानों को पारंपरिक गेहूं-धान के चक्र से निकलकर बागवानी, तिलहन और दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.

नमो ड्रोन दीदी: खेती में आधुनिकता लाने के लिए राज्य में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कीटनाशकों का छिड़काव आसान और सुरक्षित हो गया है. सोलर फेंसिंग और सिंचाई: बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में आवारा पशुओं से फसल बचाने के लिए 'सोलर फेंसिंग' और सिंचाई के लिए 'खेत तालाब योजना' पर भारी सब्सिडी दी जा रही है.

पारदर्शिता और ई-केवाईसी (e-KYC)

योजनाओं का लाभ असली पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए यूपी सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है. भू-लेखों का डिजिटल सत्यापन और आधार सीडिंग अनिवार्य होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है.

केंद्र की आर्थिक मदद और राज्य सरकार की रियायती कर्ज योजनाओं ने उत्तर प्रदेश के किसान को 'लाचार' से 'आत्मनिर्भर' बनाने की ओर अग्रसर किया है. ₹6,000 की वार्षिक मदद और मात्र 6% पर मिलने वाला कर्ज, प्रदेश के ग्रामीण विकास की नई पटकथा लिख रहा है.