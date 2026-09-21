EXPLAINED: पश्चिमी UP की 71 विधानसभा सीटों पर BJP क्यों दे रही विशेष ध्यान, समझिए गणित

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का उत्तर प्रदेश के मेरठ और सहारनपुर का दो दिवसीय दौरा 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह दौरा केवल एक औपचारिक सांगठनिक समीक्षा नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 विधानसभा सीटों पर अपनी स्थिति को अभेद्य बनाने की दिशा में बीजेपी का एक प्रमुख कदम है.

नितिन नवीन का दो दिवसीय दौरा

बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान इस समय बूथ स्तर के प्रबंधन और स्थानीय नेताओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर केंद्रित है. दौरे के पहले दिन मेरठ में पश्चिमी यूपी के प्रमुख पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों और कोर कमेटी के सदस्यों के साथ गहन समीक्षा बैठकें निर्धारित हैं. इसमें पिछले चुनावों के आंकड़ों और कमियों का विश्लेषण किया जाएगा.

22 सितंबर को सहारनपुर में नितिन नवीन एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. सहारनपुर राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और रणनीतिक जिला है, जहां से पूरे पश्चिमी बेल्ट को संदेश देने का प्रयास किया जाएगा.

बैठकों का मुख्य एजेंडा पन्ना प्रमुखों और बूथ समितियों को सक्रिय करना है. पार्टी का मानना है कि जमीनी स्तर पर मजबूती ही चुनावों में बड़े अंतर से जीत सुनिश्चित करती है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास और आंकड़े

पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़ और आगरा मंडल के प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, को यूपी की राजनीति में "सत्ता का प्रवेश द्वार" माना जाता है.

पिछले चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन (2017 बनाम 2022)

मीट्रिक / चुनाव 2017 विधानसभा चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव कुल सीटें 71 71 बीजेपी द्वारा जीती गई सीटें 60 सीटें 47 सीटें सपा + आरएलडी गठबंधन 11 सीटें 24 सीटें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 84.5% 66.2%

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि और समाजवादी पार्टी-राष्ट्रीय लोक दल (SP-RLD) के मजबूत गठबंधन के बावजूद बीजेपी ने 47 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी. हालांकि, 2017 के मुकाबले पार्टी को करीब 13 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था, जिसे पार्टी 2027 में वापस पाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है.

पश्चिमी यूपी का सामाजिक और राजनीतिक समीकरण

पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति मुख्य रूप से तीन बड़े सामाजिक घटकों के इर्द-गिर्द घूमती है:

जाट और किसान वोट बैंक

पश्चिमी यूपी की लगभग 30 से 35 सीटों पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. 2022 में किसान आंदोलन के कारण यह वोट बैंक काफी हद तक सपा-RLD गठबंधन के पक्ष में लामबंद हुआ था. वर्तमान में जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक दल (RLD) भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए (NDA) का हिस्सा बन चुकी है. इससे बीजेपी को जाट-किसान बेल्ट में खोया हुआ आधार वापस पाने में सीधी बढ़त मिल रही है.

मुस्लिम-दलित आबादी का प्रभाव

सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी 30% से 50% के बीच है. यह वर्ग पारंपरिक रूप से विपक्षी दलों (सपा और बसपा) का मजबूत वोट बैंक रहा है. बीजेपी इस बेल्ट में गैर-जाटव दलितों और लाभार्थी वर्ग को जोड़कर विपक्ष के समीकरणों को चुनौती देने की रणनीति बना रही है.

शहरी वोटर और गैर-जाट ओबीसी

गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, बरेली और आगरा जैसे बड़े शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों में बीजेपी का अपना मजबूत पारंपरिक कैडर है. इसके अतिरिक्त वैश्य, ब्राह्मण, राजपूत और गैर-जाट ओबीसी जातियों जैसे सैनी, गुर्जर, कश्यप, प्रजापति का समर्थन बीजेपी के वोट शेयर को 45% से ऊपर बनाए रखने में मदद करता है.

बीजेपी की 2027 की मुख्य रणनीति

बीजेपी नेतृत्व का मुख्य फोकस उन 24 से 25 सीटों पर विशेष रूप से केंद्रित है, जहां 2022 के चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था.

एंटी-इन्कंबेंसी को कम करना: स्थानीय स्तर पर विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन कर कमजोर कड़ियों को सुधारना.

एनडीए (BJP + RLD) का बेहतर तालमेल: जमीनी स्तर पर बीजेपी और रालोद के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, ताकि जाट और गैर-जाट वोटों का बिना किसी घर्षण के हस्तांतरण हो सके.

सरकारी योजनाओं की पहुंच: केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं (आवास, राशन, किसान सम्मान निधि) के लाभार्थियों से सीधा संपर्क साधना.

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस दौरे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनावी अभियान औपचारिक रूप से गति पकड़ चुका है, जिसका उद्देश्य 2027 में एनडीए गठबंधन के साथ इस पूरे क्षेत्र में पूर्ण वर्चस्व कायम करना है.