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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडXप्लेन: BSP में आकाश पर भरोसा कम, ईशान पर बढ़ा? जानें मायावती का अंतिम फैसला

Xप्लेन: BSP में आकाश पर भरोसा कम, ईशान पर बढ़ा? जानें मायावती का अंतिम फैसला

यह उत्तराधिकार की वह लड़ाई है, जहां कुर्सी ही नहीं है. आकाश और ईशान मायावती की रणनीति के मोहरे हैं, लेकिन उन्हें असली ताकत कभी नहीं दी गई. यही असली वजह है कि वे BSP में अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 04 Sep 2026 02:36 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में मायावती के साथ मंच पर ईशान आनंद नजर आए. 3 सितंबर 2026 को लखनऊ में हुई बैठक में मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटाने का ऐलान कर दिया. यह कोई पहली या दूसरी बार नहीं, बल्कि पिछले ढाई सालों में तीसरी बार हुआ है. हालांकि, आकाश के छोटे भाई ईशान का आना भी नई बात नहीं रही. ऐसे में सवाल है कि दोनों भाई मायावती की पार्टी में जगह क्यों नहीं बना पा रहे हैं...

आकाश आनंद की भरोसे और बेभरोसे की कहानी

2023 में जब मायावती ने उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया, तो लगा कि पार्टी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है. लेकिन अब उन्हें तीसरी बार बड़ी जिम्मेदारी से हटाया गया है. यह लगातार 'हटाओ-वापस लाओ' का सिलसिला साफ संकेत है कि उनकी स्थिति कभी मजबूत नहीं रही. आकाश को 3 बड़े झटके लगे:

झटका- 1: लोकसभा चुनाव में 'आक्रामक' तेवर पड़े भारी

आकाश आनंद को पहली बार बड़ी कार्रवाई का सामना 7 मई 2024 को करना पड़ा. 2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद की बयानबाजी से नाराज होकर मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर समेत सभी पदों से हटा दिया. मायावती ने आकाश को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित करने वाला बयान भी वापस ले लिया. हालांकि, डेढ़ महीने बाद 22 जून 2024 को मायावती ने आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त करके वापसी का रास्ता दिया. अगस्त 2024 में उन्हें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनावों की जिम्मेदारी दी.

झटका- 2: ससुर के 'प्रभाव' में आने का आरोप

2 मार्च 2025 को मायावती ने उन्हें राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटा दिया और घोषणा की कि अपने जीते-जी वह किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगी. 3 मार्च 2025 को आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. इस बार मायावती ने नाराजगी की वजह बताते हुए कहा कि आकाश आनंद अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आ गए हैं. राज्यसभा के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ को फरवरी 2025 में ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका था. हालांकि, 40 दिन बाद 13 अप्रैल 2025 को आकाश को वापस पार्टी में शामिल किया गया और 18 मई 2025 को उन्हें फिर से मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त कर दिया गया.

झटका- 3: ससुर-दामाद का पार्टी में अपना दबदबा

3 सितंबर 2026 को लखनऊ में हुई बैठक में मायावती ने आकाश आनंद को तीसरी बार पद से हटा दिया. इस बार भी वही वजह- 'आकाश आनंद को अभी और राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है.' इस बैठक में ईशान आनंद मायावती के साथ मंच पर नजर आए. मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनका परिचय कराया.

इन तीनों घटनाओं में एक पैटर्न साफ नजर आता है कि पहले ससुर पर कार्रवाई, फिर आकाश पर. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मायावती को हमेशा यह आशंका रही है कि ससुर-दामाद मिलकर पार्टी में अपना दबदबा बना लेंगे.

आकाश आनंद BSP में जगह क्यों नहीं बना पा रहे?

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे परिवार के भीतर की कलह और संगठन में आंतरिक लड़ाई को बड़ा कारण माना जा रहा है. आकाश आनंद की बढ़ती लोकप्रियता और उनके ससुर के संगठन में प्रभाव ने मायावती की सुरक्षा की भावना को ठेस पहुंचाई.

लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र शुक्ला आकाश की जगह न बन पाने की 4 बड़ी वजहें बताते हैं:

  • अपरिपक्वता का तगड़ा लेबल: हर बार मायावती ने एक ही वजह बताई- 'आकाश आनंद को अभी और राजनीतिक परिपक्वता की जरूरत है.' सितंबर 2026 की बैठक में भी उन्होंने यही कहा कि उन्हें अभी बड़ी जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा. यह 'अपरिपक्व' का लेबल उनके करियर पर इस कदर चस्पा हो गया है कि हर बार उन्हें हटाने के लिए यही आधिकारिक हथियार बन जाता है.
  • परिवार के भीतर कलह: मार्च 2025 में जब आकाश को पार्टी से निकाला गया, तो उन पर ससुर के प्रभाव के आरोप लगे. मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को फरवरी 2025 और फिर अगस्त 2026 में दो बार पार्टी से निष्कासित किया. यानी आकाश पर यह आरोप लगा कि वे अपने ससुर के इशारे पर चल रहे हैं, जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं.
  • 'परिवारवाद' से बचने की कोशिश: BSP की बुनियाद ही कांशीराम के सिद्धांतों पर टिकी है. मायावती ने खुद साफ कहा है कि जैसे कांशीराम परिवार वालों को पद देने के खिलाफ थे, वैसे ही वह भी उसी संकल्प पर कायम हैं. लिहाजा, जब भी पार्टी पर 'परिवारवाद' का आरोप लगता है, तो वह अपने परिवार के लोगों पर ही कड़ी कार्रवाई करके अपनी छवि बचाने की कोशिश करती हैं.
  • राजनीतिक तजुर्बे की कमी: आकाश आनंद को पार्टी में उतारा तो गया, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर संगठन को समझने का मौका कम मिला. आकाश की सारी जिम्मेदारी अचानक से आई और चली गई. मायावती ने यह भी कहा कि विरोधी पार्टियां चुनावों में तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए उन्हें अभी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती. यानी उनके तजुर्बे की कमी को पार्टी के लिए जोखिम माना जा रहा है.

ईशान आनंद: नया चेहरा, पुरानी चुनौती?

अब आते हैं ईशान आनंद पर. सितंबर 2026 की बैठक में उनका आना और मायावती का खुद उनका परिचय कराना दिखाता है कि अब नए चेहरे पर दांव लगाया जा रहा है. हालांकि, ईशान की जगह भी कुछ खास नहीं है. फिलहाल, वह बैठकों में कुर्सी भरने के काम आ रहे हैं. ईशान के सामने वही सारी चुनौतियां हैं जो आकाश के सामने थीं:

  • कोई राजनीतिक अनुभव नहीं और अभी-अभी लंदन से पढ़ाई करके लौटे हैं.
  • अभी तक कोई आधिकारिक पद नहीं दिया गया है. पार्टी की युवा शाखा की जिम्मेदारी मिलने की अटकलें जरूर हैं.
  • अगर आकाश को 'अपरिपक्व' कहकर हटाया जा सकता है, तो ईशान के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वह तो राजनीति में बिल्कुल नए हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईशान को बिना किसी अनुभव के अचानक से मंच पर ला दिया गया है. यह साफ नहीं है कि उन्हें वाकई आगे बढ़ाया जाएगा या वह भी आकाश की तरह एक 'प्रयोग' साबित होंगे. सबसे बड़ी बात, पार्टी के अंदर ही उत्तराधिकार को लेकर कोई साफ नीति नहीं है.

'विकल्प' खोजने की कोशिश, 'उत्तराधिकारी' नहीं

ज्ञानेंद्र शुक्ला ने कहा, 'राजनीतिक गलियारों में इसे मायावती की 'विकल्प' खोजने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, न कि अंतिम उत्तराधिकारी तय करने के रूप में. मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह अपने जीते-जी किसी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित करेंगी. ईशान को मंच पर लाना एक संकेत है कि आकाश पर उनका भरोसा कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ईशान उस जगह को आसानी से हासिल कर लेंगे.'

क्या BSP में कोई 'जगह' बची है?

इस पूरे मामले में नजर आने वाली सबसे बड़ी बात है कि BSP के अंदर 'जगह' बनाने का मतलब कुछ खास है भी नहीं:

  • 2022 के विधानसभा चुनावों में BSP को सिर्फ 1 सीट मिली.
  • पार्टी का वोट शेयर लगातार घट रहा है.
  • लोकसभा में पार्टी का एक भी सांसद नहीं है.

कुल मिलाकर एक ऐसी पार्टी में जो खुद अपनी राजनीतिक जमीन खोती जा रही है, वहां 'जगह' बनाना पहले से ही मुश्किल है.

ज्ञानेंद्र शुक्ला कहते हैं, 'अब मायावती ने खुद 2027 के चुनावों के लिए सारी कमान अपने हाथों में रखने का ऐलान किया है. वह खुद उम्मीदवार चुनेंगी, खुद चुनाव प्रचार तय करेंगी और खुद फंड जुटाने पर नजर रखेंगी. इस हालात में आकाश हो या ईशान, किसी के लिए भी मायावती की इस सख्त निगरानी से बाहर निकलकर अपनी पहचान नामुमकिन है.  मायावती ही पूरी BSP हैं और उनके होते हुए कोई भी शख्स बड़ा चेहरा नहीं बन सकता है.'

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 04 Sep 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
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