शिकोहाबाद की निर्मला यादव बनीं राम मंदिर ट्रस्ट की ट्रस्टी, जानें कौन हैं?

फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कस्बे के लिए गर्व और सम्मान की बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहीं शिकोहाबाद निवासी डॉ. निर्मला यादव को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है.

अयोध्या स्थित मणिराम दास छावनी में आयोजित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ट्रस्ट के विस्तार को लेकर निर्णय लिया गया. बैठक में तीन नए सदस्यों को ट्रस्ट से जोड़ा गया, जिनमें फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की डॉ. निर्मला यादव का नाम प्रमुख रूप से शामिल है.

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डॉ. निर्मला यादव के साथ दिल्ली के व्यवसायी महेश भागचंदका तथा अयोध्या में रामलला से जुड़े मुकदमे की पैरवी करने वाले मदन मोहन पांडेय को भी ट्रस्ट का नया सदस्य बनाया गया है. तीनों नए सदस्यों के शामिल होने के बाद ट्रस्ट की जिम्मेदारियों और गतिविधियों को लेकर नई भूमिका तय होने की उम्मीद है.

कौन हैं शिकोहाबाद की निर्मला यादव?

डॉ. निर्मला यादव शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. वह शिकोहाबाद स्थित बीडीएम डिग्री कॉलेज में प्राचार्या के रूप में कार्य कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने फिरोजाबाद के एमजी डिग्री कॉलेज में भी प्राचार्या पद की जिम्मेदारी संभाली है.

प्रमुख शिक्षाविदों में रही है पहचान

शिक्षा के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका के कारण डॉ. निर्मला यादव की पहचान जिले की प्रमुख शिक्षाविदों में रही है. वर्षों से शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में योगदान देने वाली डॉ. निर्मला यादव को अब देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ट्रस्टों में से एक में जिम्मेदारी मिलना शिकोहाबाद और फिरोजाबाद के लिए विशेष उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

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