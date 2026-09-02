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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशिकोहाबाद की निर्मला यादव बनीं राम मंदिर ट्रस्ट की ट्रस्टी, जानें कौन हैं?

शिकोहाबाद की निर्मला यादव बनीं राम मंदिर ट्रस्ट की ट्रस्टी, जानें कौन हैं?

राम मंदिर ट्रस्ट के नए ट्रस्टियों का ऐलान कर दिया गया है. इसमें शिकोहाबाद की शिक्षाविद् डॉ. निर्मला यादव को भी ट्रस्टी बनाया गया है. ऐसे में सवाल है कि आखिर निर्मला यादव कौन हैं?

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 02 Sep 2026 06:27 PM (IST)
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फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद कस्बे के लिए गर्व और सम्मान की बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय रहीं शिकोहाबाद निवासी डॉ. निर्मला यादव को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में शामिल किया गया है.

अयोध्या स्थित मणिराम दास छावनी में आयोजित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक के दौरान ट्रस्ट के विस्तार को लेकर निर्णय लिया गया.  बैठक में तीन नए सदस्यों को ट्रस्ट से जोड़ा गया, जिनमें फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की डॉ. निर्मला यादव का नाम प्रमुख रूप से शामिल है.

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इन लोगों को बनाया गया राम मंदिर का ट्रस्टी

डॉ. निर्मला यादव के साथ दिल्ली के व्यवसायी महेश भागचंदका तथा अयोध्या में रामलला से जुड़े मुकदमे की पैरवी करने वाले मदन मोहन पांडेय को भी ट्रस्ट का नया सदस्य बनाया गया है. तीनों नए सदस्यों के शामिल होने के बाद ट्रस्ट की जिम्मेदारियों और गतिविधियों को लेकर नई भूमिका तय होने की उम्मीद है.

कौन हैं शिकोहाबाद की निर्मला यादव?

डॉ. निर्मला यादव शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. वह शिकोहाबाद स्थित बीडीएम डिग्री कॉलेज में प्राचार्या के रूप में कार्य कर चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने फिरोजाबाद के एमजी डिग्री कॉलेज में भी प्राचार्या पद की जिम्मेदारी संभाली है.

प्रमुख शिक्षाविदों में रही है पहचान

शिक्षा के क्षेत्र में उनके लंबे अनुभव और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका के कारण डॉ. निर्मला यादव की पहचान जिले की प्रमुख शिक्षाविदों में रही है. वर्षों से शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े कार्यों में योगदान देने वाली डॉ. निर्मला यादव को अब देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ट्रस्टों में से एक में जिम्मेदारी मिलना शिकोहाबाद और फिरोजाबाद के लिए विशेष उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ram Mandir CEO Jeetendra Mishra Nirmala Yadav
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