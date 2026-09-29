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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकौन है मुल्ला अफरोज? जिसके लिए SC ने योगी सरकार पर ठोका 10 लाख का जुर्माना

कौन है मुल्ला अफरोज? जिसके लिए SC ने योगी सरकार पर ठोका 10 लाख का जुर्माना

अफरोज का नाम 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की जांच के दौरान सामने आया. उस दिन शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी. चार लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी तथा अन्य लोग घायल हुए थे.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 29 Sep 2026 03:46 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संभल हिंसा मामले में मुल्ला अफरोज की NSA के तहत हिरासत रद्द कर दी. कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत में दिया गया कथित कबूलनामा अकेले किसी व्यक्ति को NSA में रखने का आधार नहीं बन सकता. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का खर्च भी लगाया.

मुल्ला अफरोज संभल के रहने वाले कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल रिकॉर्ड में उनके वकील ने उन्हें संभल जिले का प्रतिष्ठित कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर और इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति बताया था.

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अफरोज का नाम 24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा की जांच के दौरान सामने आया. उस दिन शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा हुई थी. चार लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी तथा अन्य लोग घायल हुए थे. पुलिस का आरोप है कि अफरोज इस हिंसा की साजिश से जुड़े लोगों में शामिल थे. हालांकि, ये पुलिस के आरोप हैं और इन्हें अदालत में अंतिम तौर पर साबित किया जाना बाकी है.

शारिक साठा से कनेक्शन का आरोप

जांच के दौरान पुलिस ने अफरोज को दुबई में रहने वाले शारिक साठा के स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा बताया. पुलिस के मुताबिक, अफरोज उसके लिए काम करता था और दोनों के बीच संपर्क था. कुछ रिपोर्टों में पुलिस ने अफरोज को साठा का स्थानीय गुर्गा बताया है. पुलिस का दावा है कि पूछताछ में अफरोज ने हिंसा के पीछे साठा का नाम लिया था.

गिरफ्तारी से NSA तक

पुलिस ने अफरोज को जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया था. हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, हिंसा के करीब 55 दिन बाद पुलिस ने उन्हें मामले में आरोपी बनाया. अफरोज का कहना था कि उनके खिलाफ सीधे तौर पर कोई सबूत नहीं था और पुलिस ने हिरासत में उनसे कथित कबूलनामा लिया.

बाद में उन्हें नियमित जमानत मिली, लेकिन 13 अक्टूबर 2025 को संभल के जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ NSA के तहत हिरासत का आदेश जारी कर दिया. हाई कोर्ट ने इस कार्रवाई को बरकरार रखा, जिसके बाद अफरोज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 29 Sep 2026 03:46 PM (IST)
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UP NEWS SAMBHAL NEWS
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