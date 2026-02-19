मथुरा: बांके बिहारी मंदिर में गर्भगृह पर ताला, सेवायतों और श्रद्धालुओं का हंगामा

मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में हाई पावर्ड कमेटी और सेवायत गोस्वामियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है. मंगलवार (17 फरवरी) को हुई हाई पावर्ड कमेटी की 12वीं बैठक के बाद हालात उस समय और तनावपूर्ण हो गए, जब बुधवार को मंदिर के गर्भगृह पर ताला लगा दिया गया. कमेटी पर आरोप है कि उसने मंदिर की परंपराओं के विपरीत ठाकुर श्री बांके बिहारी को जगमोहन (बाहरी चबूतरा) में विराजमान कराया और फिर गर्भगृह को बंद करने का फैसला लिया.

इस निर्णय का सेवायतों के साथ-साथ देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं ने भी कड़ा विरोध किया है. श्रद्धालुओं का कहना है कि यह कदम आस्था, परंपरा और सदियों से चली आ रही मंदिर व्यवस्था के खिलाफ है. जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और माहौल तनावपूर्ण बन गया है.

प्रशासन ने परंपराओं को तोड़ने का लगाया आरोप- गोस्वामी

विवाद की शुरुआत तब हुई जब कमेटी और सेवायत कमेटी सदस्य के निर्देशन पर बुधवार को राजभोग सेवा के दौरान ठाकुर जी को जगमोहन में विराजमान कर भक्तों को दर्शन कराए गए. दोपहर को दर्शन बंद होने के बाद जब शयनभोग सेवायत मंदिर खोलने पहुंचे, तो उन्हें गर्भगृह पर ताला लटका मिला. सेवायत वेणु गोस्वामी ने प्रशासन पर परंपराओं को तोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि ठाकुर जी केवल प्रमुख तीज-त्योहारों पर ही जगमोहन में दर्शन देते हैं, लेकिन कमेटी उन्हें रोजाना वहां बैठाना चाहती है. मैं समय पर पूजा के लिए उपस्थित था, लेकिन प्रशासन ने ताला लगाकर व्यवधान उत्पन्न किया.

श्रद्धालुओं ने कंस के शासन काल से की प्रशासन की तुलना

गर्भगृह के गेट पर ताला देखकर मंदिर में मौजूद भक्त आक्रोशित हो गए. श्रद्धालुओं ने प्रशासन की तुलना कंस के शासन से करते हुए कहा कि जिस तरह भगवान को वर्षों पहले कारागार में रखा गया था. आज प्रशासन उन्हें जंजीरों और तालों में बांधने की कोशिश कर रहा है. भक्तों के बढ़ते दबाव और नारेबाजी के आगे अंततः कमेटी को झुकना पड़ा और कुछ देर बाद ताला खोलकर दर्शन सुचारु किए गए.

मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा के लिए साथ खड़े भक्त- गोस्वामी

सेवाधिकारी हिमांशु गोस्वामी ने बताया कि भक्तों और सेवायतों के सामूहिक विरोध के कारण हाई पावर्ड कमेटी को अपनी हठ छोड़नी पड़ी. उन्होंने कहा कि ठाकुर जी की मर्यादाओं और परंपराओं की रक्षा के लिए भक्त हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं. फिलहाल मंदिर में स्थिति सामान्य है. लेकिन प्रशासन के इस कदम ने मंदिर की प्राचीन व्यवस्थाओं और नई व्यवस्था लागू करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी बहस छेड़ दी है.

ये भी पढ़िए- महाराष्ट्र: BJP को बड़ा झटका, 9 पार्षदों ने किया खेल, कांग्रेस का मेयर बनना तय