Video: गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो गुस्से में टावर पर चढ़ा सनकी आशिक, लोग बोल- अब दिख गई क्या?

UP News: उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जिले में रविवार को उस समय हंगामा मच गया जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से न मिलने पर टावर पर चढ़ गया. यह नजारा देखने के लिए आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए और माहौल कुछ देर तक अफरा-तफरी भरा रहा.

हरदोई से मिलने आया था प्रेमी

मिली जानकारी के अनुसार प्रेमी का नाम आकाश है और वह हरदोई का रहने वाला है. आकाश अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए अम्बेडकरनगर आया था. लेकिन जब लड़की के परिजनों ने उससे मिलने से साफ मना कर दिया, तो आकाश गुस्से और जिद में आकर सीधा एक ऊंचे टावर पर चढ़ गया. वह टावर से नीचे उतरने को तैयार ही नहीं हो रहा था और लगातार यही मांग कर रहा था कि पहले उसकी प्रेमिका को बुलाया जाए.

आकाश की इस हरकत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. लोग यह नजारा देखने के लिए इकट्ठा हो गए. देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई. इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आकाश को समझाने की कोशिश शुरू की. लेकिन आकाश जिद पर अड़ा रहा और बार-बार यही कहता रहा कि वह प्रेमिका से शादी करना चाहता है.

कई घंटों तक चला ड्रामा

कहा जा रहा है कि लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं. यही वजह है कि उन्होंने आकाश को मिलने से रोक दिया. लेकिन आकाश किसी भी हाल में प्रेमिका से बात करना चाहता था. कई घंटों तक यह ड्रामा चलता रहा. पुलिस ने आकाश से बातचीत की, उसे समझाया-बुझाया और काफी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे नीचे उतारा गया.

इस घटना के बाद लोगों ने तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दीं. कोई आकाश की जिद को सच्चा प्यार बता रहा था, तो कोई इसे पागलपन और नासमझी कह रहा था. वहीं पुलिस ने आकाश को थाने ले जाकर पूछताछ की और समझाया कि इस तरह के कदम से किसी समस्या का हल नहीं निकलता, बल्कि खुद की और परिवार की मुश्किलें बढ़ जाती हैं. यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई. लोग वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं.