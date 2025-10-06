Video: पहले पीटा, फिर दबाया गला, मेरठ में सरेआम लड़की पर जानलेवा हमला, सामने आया वीडियो

UP News: उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक युवक ने बीच सड़क पर एक लड़की को बेरहमी से पीटा और फिर उसका गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

घर से निकलते ही युवक ने लड़की पर किया हमला

घटना मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट इलाके की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, लड़की किसी काम से घर से बाहर निकली थी. तभी अचानक एक युवक वहां आया और बिना किसी बात के उस पर हमला कर दिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक पहले लड़की को जोर से धक्का देता है, फिर बाल पकड़कर सड़क पर गिरा देता है और उसका गला दबाने लगता है.

करीब 5 सेकेंड तक युवक लड़की का गला दबाता रहा, जबकि वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही. लड़की ने पूरी ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की और किसी तरह युवक को धक्का देकर वहां से भागी. इस बीच आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो युवक वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने पहुंचकर आरोपी की तलाश शुरू की

लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लिया और आरोपी की पहचान शुरू कर दी है. फुटेज में आरोपी का चेहरा साफ नजर आ रहा है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

स्थानीय लोगों ने बताया कि लड़की आरोपी को पहले से जानती थी और दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है और दोनों के बीच संबंधों की जानकारी जुटा रही है. यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा है.