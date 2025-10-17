Video: होटल में थूक कर रोटी सेंकता दिखा युवक, वीडियो पर मचा बवाल, सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन

Uttarakhand News: उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां जिला मुख्यालय में स्थित एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में वह युवक तंदूरी रोटी पर थूकते हुए दिखाई दे रहा है. यह वीडियो सामने आते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

हिंदू संगठनों ने किया विरोध, कार्रवाई की मांग

जानकारी के अनुसार, यह मामला उत्तरकाशी शहर के मुख्य बाजार क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि एक ग्राहक ने रेस्टोरेंट के अंदर का वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें युवक को तंदूर में डालने से पहले रोटी पर थूकते हुए साफ देखा जा सकता है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हिंदू संगठनों से जुड़े युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया. उन्होंने बाजार की कई दुकानों को बंद कराया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

लोगों ने इस घटना को धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मामला बताते हुए आरोपी युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

मामले का मुकदमा दर्ज, जांच जारी

उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वीडियो कुछ दिनों पुराना हो सकता है, लेकिन सत्यापन के लिए तकनीकी जांच कराई जा रही है. इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में आने वाले ग्राहकों में भी डर और गुस्सा देखने को मिला है.