Video: घर के बाहर खड़ी थी महिला, बाइक पर आए बदमाश उड़ा ले गए सोने की चेन, वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिनदहाड़े हुई सनसनीखेज चेन स्नैचिंग की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वारदात वसुंधरा सेक्टर-13 में हुई, जहां इंजीनियर राजीव गुप्ता की पत्नी बबीता गुप्ता अपने घर के बाहर पानी की पाइप लेकर खड़ी थीं. बाइक पर आए दो बदमाश सोने की चेन झपटकर ले गए.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तभी दो बाइक सवार बदमाश वहां पहुंचते हैं. बदमाशों की चाल इतनी तेज थी कि बबीता गुप्ता कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उन्होंने महिला की सोने की चेन झपट कर ले ली और बाइक लेकर तेजी से वहां से फरार हो गए. इस पूरी घटना का एक हिस्सा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे घटना की भयावहता साफ दिखाई दे रही है.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की गति इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति बदमाशों को रोक नहीं सका. बबीता गुप्ता चौंक गईं और घटनास्थल पर कुछ समय तक हक्का-बक्का खड़ी रहीं. घटना के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने घटना की तत्काल जांच शुरू कर दी है. क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय गवाहों के बयान लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है. पुलिस का कहना है कि इस तरह की चेन लूट की घटनाओं में अपराधी अक्सर तेज रफ्तार से आते हैं और भाग जाते हैं, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा उपायों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं.