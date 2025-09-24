Video: उचित दूरी-बहुत जरूरी! आगे वाली कार पर चढ़ा दी गाड़ी, बाल-बाल पलटने से बची, वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के नीचे की बताई जा रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो कारें एक-दूसरे के बराबर चल रही थीं. अचानक आगे चल रही कार ने अपनी स्पीड कम कर दी. पीछे आ रही कार चालक को यह अंदाज़ा नहीं था कि सामने की गाड़ी इतनी जल्दी ब्रेक लगाएगी. नतीजा यह हुआ कि पीछे वाली कार सीधे जाकर आगे की कार से टकरा गई.

डैशबोर्ड कैमरे में कैद हुआ हादसा

यह पूरी घटना पीछे से आ रही एक अन्य कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में दुर्घटना का पूरा दृश्य साफ नजर आता है. अचानक हुई टक्कर से दोनों कारों में जोरदार आवाज हुई और गाड़ियां कुछ पल के लिए सड़क पर बेतरतीब हो गईं. गनीमत रही कि इस टक्कर में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, वरना हादसा बड़ा हो सकता था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

स्थानीय लोगों का कहना है कि मेट्रो स्टेशन के नीचे सड़क पर अक्सर ट्रैफिक का दबाव रहता है. ऐसे में जरा सी लापरवाही बड़ा हादसा कर सकती है. वीडियो वायरल होने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी चलाते समय हमेशा आगे की गाड़ी से पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए ताकि अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में हादसा न हो. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि आगे चल रही कार चालक को इतनी अचानक स्पीड कम नहीं करनी चाहिए थी.