Video: घर में घुसा दिया ट्रक, मुआवजे पर विवाद के बाद ट्रक में आग लगाने लगी महिला, बवाल का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तराखंड में देहरादून के मोहब्बेवाला में एक ट्रक मकान से टकराया, जिससे मकान को काफी नुकसान हुआ. मुआवजे की मांग पर महिला गुस्से में ट्रक जलाने की कोशिश करने लगी. देखें वायरल वीडियो.
Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के मोहब्बेवाला में हाल ही में एक विवादित घटना सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घटना की शुरुआत तब हुई जब एक ट्रक एक मकान से टकरा गया. टक्कर के कारण मकान को काफी नुकसान हुआ और मकान मालकिन ने मुआवजे की मांग की.
महिला ने ट्रक को आग के हवाले करने की कोशिश की
महिला ने ट्रक मालिक से मुआवजा मांगना शुरू किया, लेकिन बातचीत इतनी बढ़ गई कि महिला गुस्से में आ गई. विवाद इतना बढ़ गया कि उसने ट्रक को आग के हवाले करने की कोशिश की. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला गुस्से में थी और वह ट्रक को जलाने के लिए तैयार थी.
वायरल वीडियो उत्तराखंड के देहरादून के मोहब्बेवाला क्षेत्र का है. यहां एक ट्रक मकान से टकराया, जिससे मकान को काफी नुकसान हुआ. मुआवजे की मांग पर महिला गुस्से में ट्रक जलाने की कोशिश करने लगी. pic.twitter.com/9w8flzNbhq— Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 15, 2025
जैसे ही यह स्थिति बिगड़ी, मौके पर पुलिस टीम पहुंची. पुलिस ने महिला को समझाने और उसे ट्रक को जलाने से रोकने की कोशिश की. लेकिन महिला ने पुलिस की बात नहीं मानी और उनके साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला पुलिस वालों के सामने बहस कर रही थी और पुलिस के रोकने के प्रयास के बावजूद वह जोर-जबरदस्ती कर रही थी.
लोग नजारे को देखकर हुए हैरान
वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि पुलिस महिला को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिला पुलिसकर्मी को धक्का देती रही. आसपास मौजूद लोग इस पूरे नजारे को देखकर हैरान रह गए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग महिला के गुस्से और हिंसक रवैये की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इस घटना को सिस्टम की कमजोरी और मुआवजे में देरी का नतीजा बता रहे हैं.
