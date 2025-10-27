Video: देश का दुर्भाग्य! पहले ट्रिपलिंग, फिर हवा में लहराया चापड़, लखनऊ में बदमाशी का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें तीन युवक एक बाइक पर ट्रिपलिंग करते दिख रहे हैं. पीछे बैठा युवक हवा में चापड़ लहरा रहा है.
UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो मड़ियांव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन युवक एक बाइक पर ट्रिपलिंग करते हुए जा रहे हैं और उनमें से एक युवक के हाथ में बड़ा सा चापड़ लिए (तेज धार वाला हथियार) दिखाई दे रहा है.
युवक ने हवा में लहराया हथियार
वीडियो में बाइक चला रहा युवक बिना हेलमेट के है और पीछे बैठे दोनों युवक बार-बार कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं. सबसे पीछे बैठा युवक अपने हाथ में पकड़े हथियार को बार-बार हवा में लहरा रहा है, मानो वह अपनी ताकत दिखा रहा हो. इतना ही नहीं, वह वीडियो बनाने वाले की ओर भी बार-बार हथियार दिखाता है, जिससे उसकी नीयत और भी संदिग्ध लग रही है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह वीडियो मड़ियांव इलाके की किसी सड़क का है और इसे वहीं के किसी राहगीर ने रिकॉर्ड किया था. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों देखने को मिले. कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर शहर के बीचोंबीच खुलेआम हथियार लहराना और ट्रिपलिंग करना किस तरह की कानून व्यवस्था को दर्शाता है.
पुलिस ने लिया वायरल वीडियो का संज्ञान
वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने भी मामले का संज्ञान लिया है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो की जांच शुरू कर दी गई है और इसमें दिख रहे युवकों की पहचान की जा रही है. पुलिस ने यह भी कहा है कि वीडियो में दिखाई दे रहे बाइक नंबर और चेहरों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
