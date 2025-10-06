UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर से पुलिस की दबंगई का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां किदवई नगर इलाके में चौकी इंचार्ज ने एक छात्र को लात-घूंसों और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटा. छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ओवरस्पीड में पकड़े जाने पर कहा कि पुलिस को घसीटने करने का कोई नियम नहीं है. बस इतना सुनते ही चौकी इंचार्ज भड़क गया और वर्दी के रौब में छात्र को पीटना शुरू कर दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चौकी इंचार्ज लगातार छात्र को थप्पड़ मार रहा है और बीच-बीच में लात से भी मार रहा है. छात्र बार-बार अपनी गलती पूछ रहा है, लेकिन पुलिसवाले का गुस्सा कम नहीं होता दिखा. यह पूरा वीडियो छात्र के एक साथी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

डीसीपी ने वीडियो देखकर कार्रवाई की शुरू

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोगों में गुस्सा फैल गया. सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए. लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और आरोपी दरोगा पर कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी दक्षिण, दीपेंद्र नाथ चौधरी ने वीडियो का संज्ञान लिया. उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया और जांच के आदेश दे दिए हैं.

पुलिस विभाग ने कहा है कि कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं है, चाहे वह वर्दी पहनने वाला ही क्यों न हो. कानपुर में पुलिस की दबंगई का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी कई बार ऐसे वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनमें पुलिसकर्मी आम लोगों के साथ अभद्रता करते दिखे हैं.