Video: मोड़ पर बरतें सावधानी! बाइक पर सवार 3 लोगों को पिकअप ने कुचला, सुलतानपुर का वीडियो वायरल

UP News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. घटना में तीन लोग एक बाइक पर सवार होकर सड़क पार कर रहे थे तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. यह नजारा देखने वालों के लिए बेहद डरावना और हैरान करने वाला था.

टक्कर लगते ही तीनों लोग गंभीर रूप से हुए घायल

वीडियो और स्थानीय लोगों के अनुसार, बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे. तभी पीछे से आती हुई पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक और उसके सवार दोनों सड़क पर गिर पड़े. आसपास खड़े लोग चिल्लाते हुए मदद के लिए दौड़े.

🚨Sultanpur, Uttar Pradesh, three on a bike were crossing the road when they were hit by a speeding goods vehicle. pic.twitter.com/Y9jYHkUdcQ — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) September 25, 2025

टक्कर लगते ही तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस और आपातकालीन मेडिकल टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि घायलों की स्थिति कैसी है, लेकिन स्थानीय अस्पताल से यह बताया गया है कि सभी की हालत गंभीर है.

पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया

स्थानीय लोग और सड़क पर मौजूद अन्य चालक इस हादसे को देखकर सहम गए. उन्होंने कहा कि सड़क पार करते समय यह दुर्घटना एक चेतावनी है कि तेज रफ्तार वाहन सड़क पर कितनी खतरनाक हो सकते हैं. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर अधिक सतर्कता और नियंत्रण की आवश्यकता है.

पुलिस ने कहा कि पिकअप वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि तेज रफ्तार वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी बरतें और सड़क पार करते समय पैदल चलने वालों और दोपहिया चालकों की सुरक्षा का ध्यान रखें.