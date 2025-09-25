हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: मोड़ पर बरतें सावधानी! बाइक पर सवार 3 लोगों को पिकअप ने कुचला, सुलतानपुर का वीडियो वायरल

Video: मोड़ पर बरतें सावधानी! बाइक पर सवार 3 लोगों को पिकअप ने कुचला, सुलतानपुर का वीडियो वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में तीन लोग बाइक पर सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी. तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 25 Sep 2025 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक दुखद और चौंकाने वाली सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है. घटना में तीन लोग एक बाइक पर सवार होकर सड़क पार कर रहे थे तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी. यह नजारा देखने वालों के लिए बेहद डरावना और हैरान करने वाला था.

टक्कर लगते ही तीनों लोग गंभीर रूप से हुए घायल

वीडियो और स्थानीय लोगों के अनुसार, बाइक पर सवार तीनों लोग सड़क पार करने की कोशिश कर रहे थे. तभी पीछे से आती हुई पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक और उसके सवार दोनों सड़क पर गिर पड़े. आसपास खड़े लोग चिल्लाते हुए मदद के लिए दौड़े.

टक्कर लगते ही तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. पुलिस और आपातकालीन मेडिकल टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया. अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि घायलों की स्थिति कैसी है, लेकिन स्थानीय अस्पताल से यह बताया गया है कि सभी की हालत गंभीर है.

पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया

स्थानीय लोग और सड़क पर मौजूद अन्य चालक इस हादसे को देखकर सहम गए. उन्होंने कहा कि सड़क पार करते समय यह दुर्घटना एक चेतावनी है कि तेज रफ्तार वाहन सड़क पर कितनी खतरनाक हो सकते हैं. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर अधिक सतर्कता और नियंत्रण की आवश्यकता है.

पुलिस ने कहा कि पिकअप वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि तेज रफ्तार वाहन चलाते समय हमेशा सावधानी बरतें और सड़क पार करते समय पैदल चलने वालों और दोपहिया चालकों की सुरक्षा का ध्यान रखें.

Published at : 25 Sep 2025 03:02 PM (IST)
Tags :
Sultanpur UP NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

8th Pay Commission का Jackpot किन Sectors में लगेगा पैसा?| Paisa Live
Social Media Unrest: Gandhinagar के Bhiyal में Navratri पर हिंसा, 50 उपद्रवी हिरासत में
UP International Trade Show: PM Modi ने किया उद्घाटन, 5000 करोड़ के व्यापार की उम्मीद
PAK खिलाड़ियों की भड़काऊ हरकतों पर BCCI सख्त, ICC से शिकायत | Breaking
Repo Rate में कटौती संभव! दिवाली से पहले आएगी राहत| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
ताहिर हुसैन को HC से झटका, IB अधिकारी की हत्या मामले में जमानत याचिका खारिज
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
ओटीटी
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने दावों पर तोड़ी चुप्पी, बताया सच
क्या धनश्री वर्मा ने युजवेंद्र चहल से मांगी थी 60 करोड़ की एलिमिनी? कोरियोग्राफर ने बताया सच
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
यूटिलिटी
Haryana Lado Lakshmi Yojana: परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
परिवार में है किसी की सरकारी नौकरी क्या फिर भी मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, जान लें नियम
ट्रेंडिंग
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget