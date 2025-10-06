हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: पुल पर ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, कैमरे में कैद हुई घटना, दो की मौत, देखें वीडियो

Video: पुल पर ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, कैमरे में कैद हुई घटना, दो की मौत, देखें वीडियो

Viral Video: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली में तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई, इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं. देखिए घटना का वीडियो.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 03:08 PM (IST)
UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सामने जा रहे ट्रक से जा टकराई. हादसा इतना जोरदार था कि कार के परखच्चे उड़ गए. मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं.

संतुलन बिगड़ाने से हुआ हादसा

घटना मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, कार में चार लोग सवार थे जो किसी निजी काम से मेरठ की ओर जा रहे थे. रास्ते में अचानक कार का संतुलन बिगड़ा और वह सामने चल रहे ट्रक में जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया.

हादसे के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कार से बाहर निकाला और उन्हें जिला अस्पताल भिजवाया. डॉक्टरों ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो महिलाओं की हालत नाजुक बताई जा रही है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. कार और ट्रक दोनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है. दो परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जबकि घायल महिलाओं का इलाज जारी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

Published at : 06 Oct 2025 03:08 PM (IST)
Muzaffarnagar UP NEWS VIRAL VIDEO
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
