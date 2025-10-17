Video: रोड क्रॉस कर रही स्कूटी सवार महिला को SUV ने रौंदा, मारी जोरदार टक्कर, सामने आया वीडियो

UP News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यहां एक तेज रफ्तार SUV ने सड़क पार कर रही एक स्कूटी सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भयानक था कि महिला कई फीट दूर जा गिरी और उसकी स्कूटी सड़क के बीचों बीच पलट गई. पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला स्कूटी पर सवार होकर घर जा रही थी और जैसे ही उसने सड़क पार करने की कोशिश की, तभी सामने से तेज गति से आ रही SUV ने उसे टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर पड़ी और मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर उसे उठाया. घायल महिला को लोगों की मदद से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

In Varanasi, a speeding SUV struck a lady on a scooter trying to cross the road. Who is at fault here? pic.twitter.com/ObcKBeSwsR — Piyush Rai (@Benarasiyaa) October 16, 2025

पुलिस ने SUV को किया जब्त

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, SUV काफी तेज रफ्तार में थी और ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक नहीं लगाया. टक्कर के बाद SUV ड्राइवर कुछ दूर जाकर गाड़ी रोकता है लेकिन तुरंत मौके से फरार हो जाता है. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने SUV को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया गया है.

लोगों का कहना है कि इस इलाके में आए दिन तेज रफ्तार वाहन दुर्घटनाएं करते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की सख्ती न होने के कारण ड्राइवर लापरवाही से गाड़ियां चलाते हैं. लोगों ने प्रशासन से यहां स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है.