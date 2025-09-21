UP News: उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है. खबर है कि यहां एक महिला ने अपने ही सगे भतीजे से थाने के भीतर ही शादी रचाई. यह पूरा मामला पुलिस की मौजूदगी में हुआ, जहां महिला ने अपने भतीजे के गले में वरमाला डाली और उसी के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भरवाया. यह घटना देखते ही देखते सोशल मीडिया और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई.

पत्नी और भतीजे का चल रहा प्रेम संबंध

मामले की शुरुआत तब हुई जब महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उनका आरोप है कि उनकी पत्नी और उनके ही भतीजे के बीच पिछले तीन साल से प्रेम संबंध चल रहे थे. पति का कहना है कि उन्हें इस रिश्ते की भनक तक नहीं लगी, लेकिन अचानक जब सच्चाई सामने आई तो वे पूरी तरह से टूट गए. पति ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी और भतीजे ने आपसी साजिश के तहत यह कदम उठाया है और परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है.

दूसरी ओर, महिला और भतीजे का कहना है कि वे दोनों लंबे समय से एक-दूसरे से प्यार करते थे और समाज तथा परिवार के डर से खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे. थाने में शादी करने के पीछे उनकी मंशा यही थी कि उन्हें पुलिस की मौजूदगी में सुरक्षा मिले और बाद में किसी तरह की बाधा न आए. पुलिस भी इस मामले से सकते में है क्योंकि यह घटना थाने के भीतर हुई है, जहां आमतौर पर लोग सुरक्षा और न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की

स्थानीय लोग इस घटना को लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे अनैतिक और परिवार को तोड़ने वाला कदम बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि अगर दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं तो इसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है. फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और पति की शिकायत पर कानूनी पहलुओं को भी देखा जा रहा है.