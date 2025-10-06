Video: खुला गेट-निकला कोबरा, नोएडा की इस सोसाइटी में लिफ्ट के अंदर मिला सांप, वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-168 की गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में सुबह लोगों ने फन फैलाए जहरीले कोबरा को बैठा देखा, जिसके बाद सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई. देखिए वायरल वीडियो.
UP News: उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-168 में एक हाईराइज सोसाइटी की लिफ्ट से ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए. यहां गोल्डन पाम सोसाइटी की लिफ्ट में अचानक एक जहरीला कोबरा सांप निकल आया. जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर फन फैलाए बैठा कोबरा देखकर वहां मौजूद लोग डर के मारे पीछे हट गए. कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं.
मेंटेनेंस टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन
जानकारी के मुताबिक यह घटना नोएडा एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र की है. सुबह के समय कुछ लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, अंदर कोबरा सांप को देखकर लोगों के होश उड़ गए. डर के मारे किसी ने लिफ्ट में कदम नहीं रखा और तुरंत सोसाइटी की मेंटेनेंस टीम को सूचना दी गई.
View this post on Instagram
मेंटेनेंस टीम मौके पर पहुंची और सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग डंडों और एक कचरे के डिब्बे की मदद से कोबरा को लिफ्ट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ी मशक्कत के बाद टीम ने सांप को सुरक्षित पकड़ लिया और फिर उसे पास के वेटलैंड क्षेत्र में छोड़ दिया.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
सौभाग्य से इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन सोसाइटी के लोग अब लिफ्ट में जाने से डरने लगे हैं. यह घटना सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है. लोग वीडियो देखकर हैरान हैं कि इतनी ऊंची इमारत में भी सांप पहुंच गया.
सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने प्राधिकरण और मेंटेनेंस कंपनी से सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने की मांग की है. उनका कहना है कि पार्किंग और बिल्डिंग के आसपास झाड़ियों की सफाई और सांप-रोधी केमिकल का छिड़काव जरूरी है, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL