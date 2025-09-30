Video: 360 डिग्री घुमा दी कार, स्टीयरिंग भी छोड़ा, पुलिस ने दिन में दिखा दिए तारे, काटा 35 हजार का चालान
Viral Video: उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर-142 में लाल कार सवार युवक ने बीच सड़क पर 360 डिग्री घूमकर खतरनाक स्टंट किया. उसने स्टीयरिंग छोड़कर दरवाजा खोलकर खड़ा होने जैसी लापरवाही भी की. देखें वीडियो.
UP News: उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-142 इलाके में सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लाल रंग की कार में सवार एक युवक बीच सड़क पर स्टंट करता नजर आ रहा है. वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए और इस लापरवाही की कड़ी आलोचना कर रहे हैं.
360 डिग्री युवक ने कार को घुमाया
वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवक कार को अचानक बीच सड़क पर रोककर 360 डिग्री घुमा देता है. इतना ही नहीं, स्टंट करते समय उसने कार का स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया और दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया. यह खतरनाक करतब न केवल उसकी जिंदगी के लिए, बल्कि आसपास चल रहे वाहनों और राहगीरों के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता था.
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की स्टंटबाजी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. हैरानी की बात यह है कि यह सब दिनदहाड़े व्यस्त सड़क पर हुआ. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी युवक की कार को सीज कर लिया गया.
35 हजार रुपये का कटा चालान
नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. कार मालिक पर 35 हजार रुपये का चालान ठोका गया है. पुलिस का कहना है कि सड़क पर इस तरह का स्टंट करना पूरी तरह गैरकानूनी है और दूसरों की जान से खिलवाड़ करना गंभीर अपराध माना जाएगा.
इस घटना के बाद लोग सोशल मीडिया पर भी नाराजगी जता रहे हैं. कई लोगों ने लिखा कि ऐसे स्टंट फिल्मों में अच्छे लगते हैं, सड़क पर नहीं. वहीं कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और कहा कि ऐसे मामलों में सख्ती बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कोई और इस तरह की हरकत न करे.
