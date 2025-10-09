Video: हाथ में दबा लिए सोने के जेवर, ज्वेलरी शॉप पर CCTV ने पकड़ी युवक की चारी, वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के शामली में युवक ने ज्वेलरी शॉप से गहने चोरी किए. वीडियो वायरल होने के बाद युवक की चोरी पकड़ी गई. शर्मिंदगी के चलते युवक ने खुद दुकान पहुंचकर माफी मांगी. देखें वायरल वीडियो.
UP News: उत्तर प्रदेश के शामली से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जो लोगों के लिए चेतावनी और सीख दोनों है. घटना एक ज्वेलरी शॉप में हुई, जहां एक युवक ने गहने देखने के बहाने दुकान में अंदर गया. युवक का अंदाज इतना सामान्य था कि कोई भी उसे शक के नजरिए से नहीं देख पाया.
सीसीटीवी कैमरे में कैद घटना
वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अपनी पत्नी के साथ पहले गहनों को ध्यान से देख रहा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने अपनी चालाकी दिखाना शुरू किया. उसने धीरे से एक पेंडेंट अपने हाथ में छिपा लिया. फिर युवक ने फोन निकालने के बहाने से पेंडेंट को जेब में डाल लिया. उसकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह कैद हो गई.
कुछ ही मिनटों में युवक दुकान से बाहर निकल गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुकान के कर्मचारियों ने युवक की पहचान कर ली. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भीड़ ने भी इसे देखा और युवक की चोरी का सच सबके सामने आ गया. शामली के पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक की चोरी पकड़ ली गई. इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी पकड़ में आने के बाद युवक खुद ही दुकान पर वापस पहुंचा.
युवक ने दुकानदार से मांगी माफी
उसने अपनी गलती स्वीकार की और दुकानदार से माफी मांग ली. दुकानदार ने भी इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह घटना सबके लिए सबक है कि सावधानी रखना बहुत जरूरी है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कमेंट कर रहे हैं कि कभी-कभी छोटी चोरी भी बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकती है.
