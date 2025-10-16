Video: लड़कियों को देखकर करने लगे स्टंट, पलटकर घीसटती चली गई बोलेरो, नोएडा का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में बोलेरो सवार युवकों ने लड़कियों को देखकर स्टंट करने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से गाड़ी ही पलट गई. हादसे का वीडियो वायरल है.
UP News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके से एक खतरनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां कुछ युवकों ने अपनी बोलेरो गाड़ी से ऐसा स्टंट करने की कोशिश की, जिससे खुद उनकी जान खतरे में पड़ गई. यह घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
संतुलन बिगड़ने से हुआ हादसा
जानकारी के मुताबिक, कुछ युवक बोलेरो गाड़ी में सवार होकर तेज रफ्तार में घूम रहे थे. जब उन्होंने सड़क किनारे कुछ लड़कियों को देखा, तो उन पर रौब जमाने के लिए उन्होंने गाड़ी से स्टंट करने की कोशिश की. लेकिन उनका यह दिखावा भारी पड़ गया. अचानक बोलेरो का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी पलट गई. हादसा इतना तेज था कि पलभर में वहां अफरा-तफरी मच गई. सड़क पर जा रहे तो युवक भी इसकी चपेट में आने से बच गए.
राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कार में फंसे युवकों को बाहर निकाला. गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, हालांकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. लोगों ने बताया कि बोलेरो पर न तो नंबर प्लेट थी और न ही उसके शीशों पर लगी ब्लैक फिल्म हटाई गई थी.
पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में लिया
स्थानीय लोगों का कहना है कि नॉलेज पार्क इलाके में ऐसे स्टंटबाज युवकों का आतंक बना हुआ है. कई बार देखा गया है कि कॉलेजों के आसपास बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां तेज रफ्तार में घूमती हैं और स्टंट करती हैं. पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और बोलेरो को कब्जे में ले लिया. फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है.
