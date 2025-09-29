UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक अनोखा और रोचक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यहां श्री दुर्गा सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी के कलाकारों ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए अलग ही तरीका अपनाया. सड़क की बदहाल हालत को लेकर उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में सजे कलाकारों को सड़क पर उतारकर प्रदर्शन किया. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और भीड़ जमा हो गई.

नगर निगम ने गड्ढों की कोई सुनवाई नहीं की

जानकारी के मुताबिक, जिस इलाके में हर साल रामलीला का आयोजन होता है, वहां की सड़क लंबे समय से टूटी और जर्जर पड़ी हुई है. गड्ढों और धूल के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है. रामलीला कमेटी का कहना है कि वे लगातार नगर निगम को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस बार उन्होंने सोचा कि जब समस्या हल नहीं हो रही है, तो विरोध भी अलग तरीके से किया जाए ताकि प्रशासन तक बात पहुंचे.

इसी के तहत रामलीला के पात्रों ने वेशभूषा पहनकर खराब सड़क पर उतरकर नगर निगम का ध्यान खींचने की कोशिश की. इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अगले 48 घंटों में सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई, तो 75 सालों से लगातार हो रही रामलीला का मंचन रोक दिया जाएगा. कमेटी का कहना है कि मंचन में धूल, कीचड़ और खराब रास्तों के कारण दर्शकों और कलाकारों दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

स्थानीय लोगों ने भी कमेटी की इस मांग का समर्थन किया और कहा कि जर्जर सड़क से न केवल त्योहारों का माहौल खराब होता है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है. बच्चे और बुजुर्ग इस सड़क से गुजरने में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं. रामलीला कमेटी के इस अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं.