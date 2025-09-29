हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडVideo: रामलीला छोड़ सड़क पर क्यों उतरे 'राम-लक्ष्मण और हनुमान', दे दी ऐसी चेतावनी, कानपुर का वीडियो वायरल

Video: रामलीला छोड़ सड़क पर क्यों उतरे 'राम-लक्ष्मण और हनुमान', दे दी ऐसी चेतावनी, कानपुर का वीडियो वायरल

Viral Video: उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्री दुर्गा सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी ने जर्जर सड़क को लेकर विरोध किया. भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के पात्रों ने सड़क पर उतरकर नगर निगम का ध्यान खींचा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 10:39 AM (IST)
Preferred Sources

UP News: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में एक अनोखा और रोचक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला. यहां श्री दुर्गा सार्वजनिक रामलीला नवयुवक कमेटी के कलाकारों ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए अलग ही तरीका अपनाया. सड़क की बदहाल हालत को लेकर उन्होंने भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान के रूप में सजे कलाकारों को सड़क पर उतारकर प्रदर्शन किया. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए और भीड़ जमा हो गई.

नगर निगम ने गड्ढों की कोई सुनवाई नहीं की 

जानकारी के मुताबिक, जिस इलाके में हर साल रामलीला का आयोजन होता है, वहां की सड़क लंबे समय से टूटी और जर्जर पड़ी हुई है. गड्ढों और धूल के कारण लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है. रामलीला कमेटी का कहना है कि वे लगातार नगर निगम को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस बार उन्होंने सोचा कि जब समस्या हल नहीं हो रही है, तो विरोध भी अलग तरीके से किया जाए ताकि प्रशासन तक बात पहुंचे.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

इसी के तहत रामलीला के पात्रों ने वेशभूषा पहनकर खराब सड़क पर उतरकर नगर निगम का ध्यान खींचने की कोशिश की. इस दौरान उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर अगले 48 घंटों में सड़क की मरम्मत शुरू नहीं की गई, तो 75 सालों से लगातार हो रही रामलीला का मंचन रोक दिया जाएगा. कमेटी का कहना है कि मंचन में धूल, कीचड़ और खराब रास्तों के कारण दर्शकों और कलाकारों दोनों को परेशानी उठानी पड़ रही है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

स्थानीय लोगों ने भी कमेटी की इस मांग का समर्थन किया और कहा कि जर्जर सड़क से न केवल त्योहारों का माहौल खराब होता है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है. बच्चे और बुजुर्ग इस सड़क से गुजरने में सबसे ज्यादा परेशान होते हैं. रामलीला कमेटी के इस अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं.

Published at : 29 Sep 2025 10:39 AM (IST)
Tags :
Kanpur UP NEWS VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
फरार होने के बाद बदले 13 होटल, साधुओं के बीच छिपा था बाबा चैतन्यानंद, अब थाने पहुंचते ही रखी यह डिमांड
विश्व
भारत को लेकर डोनाल्ड के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
भारत को लेकर ट्रंप के मंत्री का बेवकूफी भरा बयान, टैरिफ विवाद के बीच कहा - 'दुरस्त करना पड़ेगा'
क्रिकेट
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
आखिर टीम इंडिया ने क्यों नहीं ली Asia Cup की ट्रॉफी? असली वजह आई सामने, पढ़िए
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
प्रियंका चोपड़ा की बेटी मालती मैरी ने किया डांस, पति निक जोनस संग बिताया क्वालिटी टाइम
नौकरी
क्या USA में भारतीयों और अमेरिकियों को अलग-अलग मिलती है सैलरी, जानें कितना होता है अंतर?
क्या USA में भारतीयों और अमेरिकियों को अलग-अलग मिलती है सैलरी, जानें कितना होता है अंतर?
ट्रेंडिंग
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जम्हाई लेना पड़ा भारी! ज्यादा मुंह खोलने से टूटी लड़की की गर्दन, हैरान कर देगा मामला
जनरल नॉलेज
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
9 कैरेट सोने से बनवाई ज्वैलरी कितनी होगी खराब, क्या देखते ही नजर आ जाएगी मिलावट?
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget