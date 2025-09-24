Video: बंदरों के झुंड ने स्कूटी सवार महिला पर किया हमला, घर में घुसकर बचाई जान, हापुड़ का वीडियो वायरल
Viral Video: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बंदरों के झुंड ने स्कूटी सवार महिला और बच्चों पर हमला कर दिया. घबराई महिला ने पड़ोसी के घर में घुसकर किसी तरह अपनी जान बचा पाई. घटना का वीडियो वायरल.
UP News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक अजीबो-गरीब और डराने वाली घटना सामने आई है. यहां बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं. हाल ही में बंदरों के एक झुंड ने सड़क पर जा रही स्कूटी सवार महिला पर अचानक हमला कर दिया. महिला अपने बच्चों के साथ स्कूटी पर सवार होकर कहीं जा रही थी, तभी अचानक बंदरों का झुंड उन पर टूट पड़ा.
जान बचाने के लिए पड़ोसी के घर में घुसी महिला
बताया जा रहा है कि बंदरों ने पहले स्कूटी पर झपट्टा मारा, जिससे महिला और उसके बच्चे घबरा गए. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महिला ने किसी तरह स्कूटी रोकी और बच्चों को लेकर पास के एक पड़ोसी के घर में घुस गई. घरवालों ने दरवाजा बंद कर और बच्चों की जान बचाई. गनीमत रही कि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सभी बुरी तरह डर गए.
#हापुड़ में बंदरों का आतंक। बंदरों के झुंड ने स्कूटी सवार महिला पर बोला हमला। बच्चों के साथ जा रही स्कूटी सवार महिला ने पड़ोसी के घर के अंदर घुस कर बचाई जान @hapur @ABPNews @AbpGanga @DmHapur pic.twitter.com/aT6RtnLek1— Vipin sharma ( journalist ✍️🖊️) (@Vipinsh08101377) September 24, 2025
स्थानीय लोगों का कहना है कि हापुड़ में बंदरों का आतंक लंबे समय से बढ़ता जा रहा है. आए दिन बंदरों के झुंड लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे राहगीर और महिलाएं खासकर ज्यादा परेशान रहती हैं. लोग छतों पर कपड़े सुखाने तक से डरते हैं और बच्चों को अकेले बाहर भेजने से परहेज करते हैं.
बंदरों के आतंक से इलाके में दहशत का माहौल
इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि नगर निगम और प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए, वरना किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है. बच्चों और बुजुर्गों पर हमला होने का खतरा सबसे ज्यादा बना रहता है. सोशल मीडिया पर यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
