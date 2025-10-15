Video: वर्दी का रौब और गुंडागर्दी! चखना देर से देने पर दो पुलिसवालों ने लड़के को बेल्ट से पीटा

UP News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां दो पुलिसकर्मियों ने एक युवक को सिर्फ इसलिए बेल्ट से पीट दिया क्योंकि उसने उनके लिए चखना लाने में थोड़ी देर कर दी थी. यह पूरी घटना एक कैन्टीन में हुई और वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

भीड़ होने की वजह से चखना देने में हुई देरी

जानकारी के मुताबिक, यह मामला गाजियाबाद के एक कैन्टीन का है, जहां दो पुलिसकर्मी ने शराब के साथ चखना मंगाया. वहां काम करने वाला युवक ऑर्डर तैयार कर रहा था, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से उसे थोड़ी देर हो गई. इसी बात पर पुलिसकर्मी भड़क उठे और युवक से गाली-गलौज करने लगे.

Kalesh due to a delay in the order of chakna while drinking, Two police guy beat up a young man working in the canteen with a belt, Ghaziabad Up

वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पुलिसकर्मी पहले युवक पर चिल्लाते हैं और फिर उनमें से एक अपनी बेल्ट निकालकर उसे बेरहमी से मारने लगता है. युवक डर के मारे हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता है, लेकिन वे रुकते नहीं. एक अन्य पुलिसकर्मी पास खड़ा सब देखता रहता है और बीच-बचाव नहीं करता.

वीडियो देखकर लोगों में फैला आक्रोश

आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह बीच-बचाव कर युवक को छुड़ाया. इस घटना के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों में आक्रोश फैल गया. घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है.