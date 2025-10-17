हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: 'मेरे साथ चलो 5000 दूंगा', लड़कियों के रेट लगाने वाले शख्स को नर्स ने जड़े 21 थप्पड़

Video: 'मेरे साथ चलो 5000 दूंगा', लड़कियों के रेट लगाने वाले शख्स को नर्स ने जड़े 21 थप्पड़

Viral Video: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सीएमआई अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में महिला नर्स अस्पताल के अंदर एक आदमी को थप्पड़ जड़ते नज़र आ रही है. जानिए क्या है पूरा मामला.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 17 Oct 2025 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के CMI अस्पताल से एक घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक शख्स ने महिला नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की. बताया जा रहा है कि यह शख्स लड़कियों से अश्लील हरकत कर रहा था. आरोप है कि उसने एक महिला नर्स से कहा, ''मेरे साथ चलो, मैं 5000 दूंगा या 10000 ले लो.''

नर्स ने शख्स को एक के बाद एक जड़े 21 थप्पड़

महिला नर्स ने शख्स की इस अभद्र हरकत को बर्दाश्त नहीं किया और उसे एक के बाद एक डेढ़ मिनट के भीतर करीब 21 थप्पड़ जड़ दिए. घटना के दौरान वहां काफी भीड़ जमा हो गई. कुछ लोगों ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करने और आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले करने की सलाह दी.

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स बार-बार सॉरी-सॉरी कह रहा था, लेकिन नर्स अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और उसे थप्पड़ मारना जारी रखा. घटना के दौरान वहां मौजूद अन्य महिला स्टाफ ने आरोप लगाया कि शख्स ने उनसे भी अश्लील बातें की. शख्स ने कहा कि मरीज को इंजेक्शन दे दो और फिर मेरे साथ सो जाओ.

अस्पताल प्रशासन ने की नर्स की तारीफ

वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि उसने सफाई कर्मचारी तक को निशाना बनाया था. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग नर्स की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं.

अस्पताल प्रशासन ने भी नर्स के साहस की तारीफ की और कहा कि उन्होंने समय रहते कदम उठाकर न केवल अपनी सुरक्षा की बल्कि शख्स को उसके गलत काम के लिए सबक भी सिखाया. पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Published at : 17 Oct 2025 07:12 PM (IST)
