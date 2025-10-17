Video: 'मेरे साथ चलो 5000 दूंगा', लड़कियों के रेट लगाने वाले शख्स को नर्स ने जड़े 21 थप्पड़

Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के CMI अस्पताल से एक घटना सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. यहां एक शख्स ने महिला नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की. बताया जा रहा है कि यह शख्स लड़कियों से अश्लील हरकत कर रहा था. आरोप है कि उसने एक महिला नर्स से कहा, ''मेरे साथ चलो, मैं 5000 दूंगा या 10000 ले लो.''

नर्स ने शख्स को एक के बाद एक जड़े 21 थप्पड़

महिला नर्स ने शख्स की इस अभद्र हरकत को बर्दाश्त नहीं किया और उसे एक के बाद एक डेढ़ मिनट के भीतर करीब 21 थप्पड़ जड़ दिए. घटना के दौरान वहां काफी भीड़ जमा हो गई. कुछ लोगों ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल करने और आरोपी शख्स को पुलिस के हवाले करने की सलाह दी.

उत्तराखण्ड के देहरादून के CMI अस्पताल में एक शख्स ने नर्सिंग स्टाफ से छेड़छाड़ की, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा मचा. नर्स ने शख्स को 21 थप्पड़ जड़कर शर्मिंदा किया. pic.twitter.com/sqbkHE5WsY — Abhishek Kumar (@pixelsabhi) October 17, 2025

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स बार-बार सॉरी-सॉरी कह रहा था, लेकिन नर्स अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और उसे थप्पड़ मारना जारी रखा. घटना के दौरान वहां मौजूद अन्य महिला स्टाफ ने आरोप लगाया कि शख्स ने उनसे भी अश्लील बातें की. शख्स ने कहा कि मरीज को इंजेक्शन दे दो और फिर मेरे साथ सो जाओ.

अस्पताल प्रशासन ने की नर्स की तारीफ

वहां मौजूद एक महिला ने बताया कि उसने सफाई कर्मचारी तक को निशाना बनाया था. इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग नर्स की बहादुरी की सराहना कर रहे हैं.

अस्पताल प्रशासन ने भी नर्स के साहस की तारीफ की और कहा कि उन्होंने समय रहते कदम उठाकर न केवल अपनी सुरक्षा की बल्कि शख्स को उसके गलत काम के लिए सबक भी सिखाया. पुलिस ने आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.