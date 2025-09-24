Uttarakhand News: उत्तराखण्ड के ऋषिकेश में इस बार रामलीला की परंपरा कुछ अलग ही तरीके से देखने को मिली. बनखंडी रामलीला समिति की प्राचीन रामलीला में हर साल की तरह इस बार भी सीता स्वयंवर और बारात का मंचन होना था, लेकिन इस बार पुलिस प्रशासन ने बारात निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

नाराजगी के बाद थाने पहुंचे रामलीला के कलाकार

पहले से ही चल रही गुटबाजी और विवाद ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था. कलाकार और आयोजक बारात निकालने के लिए तैयार थे, लेकिन पुलिस की मनाही ने सभी को हैरान और नाराज कर दिया. कलाकारों ने सोचा कि यह निर्णय सही नहीं है और उन्होंने अपने विरोध को खुलकर व्यक्त करने का निर्णय लिया.

ऋषिकेश में अनोखी रामलीला – मंच से सीधे थाने तक



सीता स्वयंवर के बाद बारात निकालने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। पहले से चल रहे गुटबाजी के विवाद ने तनाव और बढ़ा… pic.twitter.com/bztYYiXyuG — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) September 24, 2025

इसी नाराजगी में रामलीला के कई कलाकार सीधे थाने पहुंच गए. उन्होंने वहां अपनी शिकायत और विरोध दर्ज कराया. कलाकारों ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि यह उनकी परंपरा और उत्सव का हिस्सा है और इसे रोकना उचित नहीं है. यह दृश्य शहर में लोगों के लिए भी नया और अनोखा था.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

स्थानीय लोग और दर्शक यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए. आम तौर पर रामलीला सिर्फ मंच पर होती है, लेकिन इस बार विवाद और पुलिस की रोक के कारण कलाकारों का विरोध सीधे थाने तक पहुँच गया. यह घटना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गई. लोग इस बात पर राय व्यक्त कर रहे थे कि सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखना जरूरी है और आयोजकों के साथ सहयोग किया जाना चाहिए.

हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और किसी तरह की हिंसा नहीं होने दी, लेकिन इस घटना ने यह दिखा दिया कि परंपरा और उत्सव लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है. कलाकारों का यह कदम दर्शाता है कि वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति कितने जागरूक और संवेदनशील हैं.