Video: आखिर कब रुकेगा थार वालों का आतंक? अब सड़क किनारे खड़े शख्स को कुचला, घटना कैमरे में कैद

Uttarakhand News: उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है. यह हादसा सुबह करीब 6 बजे टीपी नगर चौक के पास हुआ, जहां एक थार ने सड़क किनारे खड़े शख्स को कुचल दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया.

यूपी नंबर की थार ने मारी टक्कर

बताया जा रहा है कि 55 साल के जीवन पंत दहरिया रूट के पास सड़क किनारे से जा रहे थे, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही उत्तर प्रदेश नंबर की एक थार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जीवन पंत सड़क पर गिर पड़े और वहीं बेहोश हो गए. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें उठाया और मदद के लिए शोर मचाया.

Another day, another Thar, another life lost.



This morning around 6 AM, tragedy struck near TP Nagar Chowk in Haldwani.



55-year-old Jeevan Pant was standing by the roadside near the Dahariya route when a Uttar Pradesh registered Thar hit him.



The impact was so severe that he… pic.twitter.com/NtwkNEzIha

कुछ ही देर में लोगों ने एंबुलेंस बुलवाई और घायल जीवन पंत को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन चोटें बहुत गंभीर होने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका. जीवन पंत दहरिया, सत्यलोक कॉलोनी के निवासी थे. हादसे की खबर जैसे ही इलाके में फैली, पूरे मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई. पड़ोसी और परिचित लोग अस्पताल पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी.

हादसे के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां आए दिन तेज रफ्तार वाहन गुजरते हैं और ट्रैफिक नियंत्रण के कोई सख्त इंतजाम नहीं हैं. लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर या ट्रैफिक पुलिस की तैनाती करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर थार कार को जब्त कर लिया है और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.