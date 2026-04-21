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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश के 'यादव प्रेम' पर भड़के वसीम राईन, कहा- मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा अब उखाड़...

अखिलेश के 'यादव प्रेम' पर भड़के वसीम राईन, कहा- मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा अब उखाड़...

UP News: ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ के प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम राईन ने कहा कि आज़म खान और उनके परिवार के साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन अखिलेश ने उनके पक्ष में कभी मजबूती से आवाज नहीं उठाई.

By : सतीश कुमार | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 21 Apr 2026 07:01 AM (IST)
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  • महिला आरक्षण बिल पर सपा और कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप.

फतेहपुर जिले के चर्चित आर्यन यादव चायवाले के विवाद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एंट्री के बाद अब बाराबंकी में सियासत गरमा गई है. ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज़ के प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम राईन ने सोमवार को अखिलेश यादव पर तीखा हमला किया. राईन ने उन्हें मुसलमान विरोधी करार दिया और आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का प्रेम सिर्फ यादवों के लिए है, जबकि मुसलमानों को उन्होंने हमेशा ठगा है.

वसीम राईन ने कहा कि फतेहपुर में एक यादव चायवाले के यहां घटना होती है तो अखिलेश यादव उसे पार्टी मुख्यालय बुलाकर पीतल के बर्तन उपहार में देते हैं, लेकिन प्रदेश में जब किसी मुसलमान के साथ ज़ुल्म होता है, तो वह चुप्पी साध लेते हैं.

राईन ने उदाहरण देते हुए कहा कि आज़म खान और उनके परिवार के साथ इतना कुछ हुआ, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके पक्ष में कभी मजबूती से आवाज नहीं उठाई. राईन ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के गठन से अब तक 36 यादवों को राज्यसभा भेजा गया, लेकिन किसी पसमांदा मुसलमान को आज तक सदन तक पहुंचने का मौका नहीं दिया गया.

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अखिलेश मुसलमानों को पसंद नहीं करते

प्रदेश उपाध्यक्ष ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में यादवों की संख्या 8 प्रतिशत है जबकि अकेले पसमांदा मुस्लिम 16 प्रतिशत हैं. कुल 20 प्रतिशत मुस्लिम वोट लेकर सपा सरकार बनाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद मलाई सिर्फ अपनों को बांटी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे टिकट बंटवारा हो, संगठन हो या मंत्रिमंडल, हर जगह सिर्फ यादवों को आगे रखा जाता है. वसीम राईन ने दिवंगत नेताजी मुलायम सिंह यादव के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अखिलेश मुसलमानों को पसंद नहीं करते.

महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए वसीम राईन ने सपा और कांग्रेस को धोखेबाज बताया. उन्होंने कहा कि ये दल जानबूझकर मुस्लिम महिला आरक्षण की मांग करके बिल को लटकाना चाहते थे. उन्हें पता है कि हम पसमांदा मुस्लिम ओबीसी में आते हैं, फिर भी उन्होंने तुष्टिकरण और हिंदू-मुस्लिम की राजनीति की. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2027 के चुनाव में पसमांदा समाज इन 'धोखेबाजों' को उखाड़ फेंकेगा और अब मुसलमान अपना हित सोचना शुरू कर चुका है.  

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Published at : 21 Apr 2026 07:01 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Up Muslim UTTAR PRADESH NEWS
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