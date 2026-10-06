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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा, सेवादारों पर मारपीट का आरोप

प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर हाईवोल्टेज ड्रामा, सेवादारों पर मारपीट का आरोप

पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर घटना की पड़ताल कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 06 Oct 2026 10:50 AM (IST)
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मथुरा के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज केलि कुंज आश्रम के बाहर एक बार फिर हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. मेरठ से अपने लापता बेटे प्रिंस की तलाश में पहुंचे माता-पिता के साथ कथित तौर पर आश्रम के सेवादारों ने मारपीट की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है.

बताया जा रहा है कि मेरठ निवासी प्रिंस 10 मई 2024 को अपने परिजनों के साथ केलि कुंज आश्रम में प्रेमानंद महाराज की एकांतिक वार्ता में शामिल होने आया था. परिजनों का आरोप है कि एकांतिक वार्ता के बाद प्रिंस आश्रम परिसर से बाहर नहीं निकला और तभी से उसका कोई पता नहीं चल सका है.

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बेटे की तलाश में परेशान माता-पिता मंगलवार को केलि कुंज आश्रम के बाहर धरने पर बैठ गए. परिजनों का कहना था कि वे अपने बेटे प्रिंस को वापस लिए बिना यहां से नहीं जाएंगे. इसी दौरान आश्रम के कुछ अनुयायियों और शिष्यों से उनकी कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

पुलिस ने हिरासत में लिया युवक

मारपीट की घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और अफरातफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और एक युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की जांच की जा रही है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर घटना की पड़ताल कर रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि पिछले कई दिनों से प्रेमानंद महाराज के आश्रम के बाहर मथुरा-वृंदावन आए लोगों के परिजन धरना दे रहे हैं. उनका कहना है कि उनके बच्चे यहां आकर गायब हो गए हैं और अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं. वहीं कुछ लोगों के बच्चे मिल भी गए हैं और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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Published at : 06 Oct 2026 10:50 AM (IST)
Tags :
Mathura News UP NEWS Premanand Maharaj
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