पप्पू यादव के खिलाफ प्रदर्शन, विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने फूंका पुतला

बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के संसद भवन परिसर में भगवा पहनकर प्रदर्शन को लेकर संत समाज समेत कई लोगों में गुस्सा हैं. इसे लेकर आज शनिवार (1 अगस्त) को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया. संगठन के कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए उनका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की. इस प्रदर्शन के दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई.

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने संसद में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों के समर्थन से सनातन धर्म का अनुयायी होने का नाटक किया गया जो बेहद शर्मनाक है. उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने सनातन धर्म, हिंदू समाज और संत समाज का अपमान किया है. गोपाल राय ने दावा किया कि संत समाज और सनातन धर्म के अनुयायियों ने ही पप्पू यादव को चुनाव जिताने में भूमिका निभाई थी और भविष्य में उन्हें इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा.

इस प्रदर्शन के दौरान गोपाल राय ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर भी विवादित और भड़काऊ टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि यदि पप्पू यादव में हिम्मत है तो वे पैगंबर के खिलाफ भी वैसा ही बयान देकर दिखाएं.

हिंदू सेना ने की कार्रवाई की मांग

वहीं सांसद पप्पू यादव के इस वेशभूषा में प्रदर्शन करने पर हिंदू सेना ने कार्रवाई की मांग की है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर सांसद पप्पू यादव की संसद परिसर में हुई कथित गतिविधि पर कड़ी आपत्ति जताई है. हिंदू सेना का आरोप है कि हाल ही में संसद सत्र के दौरान पप्पू यादव ने भगवा वस्त्र धारण कर पुजारी का रूप धारण करते हुए राजनीतिक प्रदर्शन किया, जिससे सनातन धर्म, भगवा वस्त्र और भगवान श्रीराम से जुड़े विषयों का उपहास किया गया.

पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग

संगठन का कहना है कि इससे करोड़ों सनातन अनुयायियों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. हिंदू सेना ने इसे संसद की गरिमा और आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए लोकसभा अध्यक्ष से पप्पू यादव की संसद सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई करने की मांग की है.