'तुझे अभी यहीं जान से मार दूंगी', हापुड़ में स्कूल प्रिंसिपल ने की छात्रा को दी धमकी
Hapur News: धमकी भरे लहजे की यह वीडियो हापुड़ में पिलखुवा स्थित वीआईपी इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है. प्रिंसिपल छात्रा को उसके मां-बाप के सामने खुली धमकी देती हुई दिख रही हैं.
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से गुरू-शिष्या का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें गुरु अपनी शिष्या को धमकी दे रही हैं. इसमें वह कह रही हैं कि मुझसे बदतमीजी की, या मेरा हाथ पकड़ा, तो तुझे अभी यहीं जान से मार दूंगी. बताया जा रहा है कि प्राचार्या की इस धमकी के बाद से शिष्या काफी डरी हुई है, जबकि अभिभावक भी इस धमकी से सन्न खड़े हुए हैं.
धमकी भरे लहजे की यह वीडियो हापुड़ में पिलखुवा स्थित वीआईपी इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद डीआईओएस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए विद्यालय की प्रिंसिपल को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है और कार्रवाई की चेतावनी दी है.
पूरे मामले पर एक नजर
जानकारी के अनुसार हापुड़ के दिल्ली रोड स्थित मोहल्ला अर्जुन नगर में रहने वाले देवेंद्र सिंह तौमर की बेटी प्रज्ञा तौमर पिलखुवा स्थित वीआईपी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा है. आरोप है कि बीते दिन स्कूल की छुट्टी के समय वीआईपी इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल वीना शर्मा ने उसे पीछे चोटी के बालों की तरफ से पकड़ लिया और खींचते हुए मुंह पर चांटे मारे तथा अभद्र व्यवहार किया.
इसकी सूचना जब छात्रा प्रज्ञा ने अपने परिवार के लोगों को दी, तो अभिभावक विद्यालय पहुंच गए. यहां उन्होंने जब प्रिंसिपल वीना शर्मा से इस छात्रा की पिटाई किए जाने की बात कही, तो प्रिंसिपल ने छात्रा पर स्कूल में उनके साथ आचरण सही नहीं किए जाने की बात कही.
मैं इसकी हत्या कर दूंगी- प्रिंसिपल
देखते ही देखते प्रिंसिपल वीना शर्मा इतने आवेश में आ गईं कि उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये मुझसे बदतमीजी करेगी, या मेरा हाथ पकड़ेगी, तो मैं इसकी हत्या कर दूंगी! प्रिंसिपल की यह धमकी मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई, जो अब तेजी से वायरल हो रही है.
बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद छात्रा डर गई, जबकि परिवार के लोग भी मौके पर खड़े हुए सन्न रह गए. प्रिंसिपल की धमकी का वीडियो वायरल होने के बाद डीआईओएस ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए प्रिंसिपल वीना शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है.
मामले पर डीआईओएस ने क्या कहा?
इस मामले पर डीआईओएस श्वेता पूठिया का कहना है कि मुझे भी कल वीडियो के माध्यम से ही पता चला कि वीआईपी इंटर कॉलेज में किसी बच्ची की चोटी खींचने के प्रकरण को लेकर और अभिभावक की शिकायत करने पर प्रिंसिपल द्वारा अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया. जो शिक्षा के क्षेत्र में तो कतई क्षम्य नहीं है.
उन्होंने आगे कहा कि जिसके लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया. यदि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं मिलता है तो उनको प्रधानाचार्य के पद से हटने के लिए उनके प्रबंधक को पत्र लिख दिया जाएगा.
