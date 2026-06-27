देहरादून: विकासनगर में 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, हरियाणा के 3 तस्कर गिरफ्तार

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडDehradun News: विकासनगर में 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, हरियाणा के 3 तस्कर गिरफ्तार

Dehradun News: विकासनगर में 120 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद, हरियाणा के 3 तस्कर गिरफ्तार

Dehradun News In Hindi: विशेष अभियान के तहत विकासनगर पुलिस को बड़ी सफलता मिली. संदिग्ध वाहन की जांच में शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई. पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी है.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 27 Jun 2026 05:35 PM (IST)
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विकासनगर में देहरादून पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है. इस मामले में हरियाणा के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शराब से भरे एक वाहन को भी सीज कर दिया है. आरोपियों के पास से करीब 35 हजार रुपये नकद भी बरामद हुए हैं.

एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जिलेभर में नशे और अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत विकासनगर कोतवाली पुलिस इलाके में वाहनों की सघन जांच कर रही थी. इसी दौरान पोंटा साहिब की ओर से आ रहा एक वाहन पुलिस को संदिग्ध लगा. पुलिस ने वाहन को रोककर उसमें बैठे लोगों से पूछताछ शुरू की.

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सवाल पूछते ही घबरा गए आरोपी

वाहन में सवार तीनों लोगों ने अपनी पहचान जय सिंह, अमित कुमार और मंजीत के रूप में बताई. जब पुलिस ने वाहन में रखे सामान के बारे में जानकारी मांगी तो तीनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. उनके हाव-भाव देखकर पुलिस का शक और बढ़ गया. इसके बाद वाहन की अच्छी तरह तलाशी ली गई.

तलाशी के दौरान वाहन से 9 वन मेक चंडीगढ़ मार्का व्हिस्की की कुल 120 पेटियां बरामद हुईं. इसके अलावा करीब 35 हजार रुपये नकद भी मिले. पुलिस ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शराब तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को जब्त कर लिया. आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 63/72 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

हरियाणा के रहने वाले हैं तीनों आरोपी

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी जय सिंह और अमित कुमार हरियाणा के भिवानी जिले के रहने वाले हैं, जबकि तीसरा आरोपी मंजीत चरखी दादरी जिले के सऊवास गांव का निवासी है.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस जगह पहुंचाया जाना था. साथ ही आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

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अवैध शराब के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

इस कार्रवाई को कुल्हाल चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता, कांस्टेबल राजकुमार और होमगार्ड मनोज कुमार की टीम ने अंजाम दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जनपद में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 27 Jun 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Dehradun News UTTARAKHAND NEWS CRIME NEWS
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