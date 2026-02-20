गैरसैंण में 9 से 13 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, 520 सवालों पर गरमाएगा सदन

उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 से 13 मार्च तक बजट सत्र आयोजित किया जाएगा. राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है. सत्र की शुरुआत 9 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी, जिसके साथ ही सदन की कार्यवाही औपचारिक रूप से प्रारंभ हो जाएगी. इस सत्र में हंगामा होने के खासा आसार हैं. कई मुद्दों को लेकर विपक्ष मुखर हो सकता है.

विधानसभा सचिवालय ने भराड़ीसैंण में सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं. अधिकारियों के अनुसार अब तक विधायकों की ओर से करीब 520 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं. इन प्रश्नों में विकास योजनाएं, विभागीय कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था, रोजगार, महंगाई और जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल हैं. प्रश्नों की अधिक संख्या को देखते हुए माना जा रहा है कि सदन की कार्यवाही के दौरान तीखी बहस देखने को मिल सकती है.

पक्ष और विपक्ष तैयारी में जुटे

सरकार की ओर से बजट सत्र को लेकर व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है. सत्ता पक्ष का प्रयास रहेगा कि विपक्ष के हर सवाल का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाए और सरकार की उपलब्धियों को प्रमुखता से रखा जाए. वहीं विपक्ष भी पूरी तैयारी में जुटा है. विपक्षी दल भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं. ताकि चुनावों से पहले सरकार को घेरा जा सकेगा.

9 से 13 मार्च तक चलेगा सत्र

गैरसैंण में होने वाला यह सत्र राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बजट प्रस्तावों के साथ-साथ प्रदेश के समग्र विकास, क्षेत्रीय संतुलन और आगामी योजनाओं की दिशा भी इसी सत्र में स्पष्ट होगी. ऐसे में 9 से 13 मार्च तक भराड़ीसैंण में होने वाली कार्यवाही पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी रहेंगी. विधानसभा चुनावों से पहले यह पूर्ण बजट होगा. जिसमें आगामी चुनावों की झलक साफ नजर आने की संभावना है.