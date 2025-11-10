हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत: जेल में VHP नेता प्रिंस गौड़ की बिगड़ी तबीयत, ADM ऋतु पूनिया पर संगठन ने लगाया आरोप

पीलीभीत: जेल में VHP नेता प्रिंस गौड़ की बिगड़ी तबीयत, ADM ऋतु पूनिया पर संगठन ने लगाया आरोप

UP News: पीलीभीत में जेल में VHP नेता प्रिंस गौड़ की तबीयत बिगड़ी और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. संगठन ने ADM ऋतू पूनिया पर फर्जी मुकदमा और रंजिश का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की.

By : विक्रांत शर्मा | Updated at : 10 Nov 2025 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें आनन-फानन में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि यह वही नेता हैं जिन्हें बीते शनिवार को वित्त एवं राजस्व ADM ऋतू पूनिया की शिकायत पर रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज होने के बाद जेल भेजा गया था. जैसे ही यह खबर फैली, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय नेताओं का जमावड़ा अस्पताल में लग गया और माहौल गर्मा गया.

विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने ADM ऋतू पूनिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने द्वेष भावना के तहत संगठन मंत्री को फर्जी धाराओं में फंसाकर जेल भिजवाया है. उनका कहना है कि ADM के पति ठेकेदारी का कार्य करते हैं और इसी कारण उन्होंने व्यक्तिगत रंजिश के चलते हिंदू नेता को निशाना बनाया. इस पूरे मामले को लेकर संगठन के नेताओं ने ADM के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरना देने की चेतावनी दी है.

सनातन सत्ता की सरकार में अफसर और हिंदू नेता आमने-सामने

पीलीभीत में ADM द्वारा जेल भेजे गए VHP नेता की हालत बिगड़ने के बाद जब उन्हें जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. कार्यकर्ताओं ने ADM ऋतू पूनिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने द्वेष भावना से प्रेरित होकर गलत धाराओं में केस दर्ज करवाया और नेता को जेल भिजवाया. नाराज VHP नेताओं ने अब ADM वित्त एवं राजस्व के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. यह विवाद अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है, जहां एक ओर सनातन सत्ता वाली सरकार के अफसर हैं और दूसरी ओर सनातन की अलख जगाने वाले हिंदू नेता.

विवाद की जड़: मजार निर्माण का विरोध

दरअसल, VHP के संगठन मंत्री और प्रचारक ने बीते दिनों शहर की एक निर्माणाधीन कॉलोनी में बनाई जा रही मजार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. आरोप है कि ADM ऋतू पूनिया कॉलोनाइज़र को संरक्षण दे रही थीं, जिसे लेकर संगठन मंत्री ने बरेली मंडलायुक्त कमिश्नर से शिकायत करते हुए ADM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

शिकायत के बाद कार्रवाई और गिरफ्तारी

शिकायत की जानकारी मिलने के बाद जब कमिश्नर ने ADM से जवाब मांगा तो बताया जा रहा है कि ADM नाराज़ हो गईं और उन्होंने VHP नेता के खिलाफ रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. शनिवार शाम को जैसे ही VHP नेता को जेल भेजा गया, जिले भर के हिंदू संगठनों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया.

जेल में तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती

जेल में बंद VHP नेता प्रिंस गौड़ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहां पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने ADM की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण और गलत बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई हिंदू नेता को नीचा दिखाने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है.

ADM और VHP नेता के बीच विवाद अब सियासी रंग ले चुका है. अस्पताल में प्रिंस गौड़ से मिलने पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच इस मामले को लेकर विशेष चर्चा रही. संगठन नेताओं ने ADM ऋतू पूनिया को भ्रष्ट अफसर बताते हुए शासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब पीलीभीत की सियासत में हलचल तेज हो गई है और प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं.

और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 07:43 AM (IST)
Tags :
VHP UP NEWS Pilibhit News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
Advertisement

वीडियोज

पुराना टुकड़ा... सोनम की गिरफ्तारी वाला
VVPAT पर्ची मामले को लेकर पक्ष विपक्ष आमने-सामने
प्रचार युद्ध थमा.. किसका रंग जमा?
Bihar Election: प्रचार में आखिरी चोट...मुस्लिम किसे देंगे वोट?
थमा प्रचार का घमासान...आरक्षण Vs हिंदू-मुसलमान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
अब मिट्टी में मिलेंगी दुश्मन की मिसाइलें! अमेरिका बना रहा वो ‘स्पेस कवच’ जिससे S-400 भी हो जाएगा बेअसर!
इंडिया
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कहर ढाएगी ठंड, दिल्ली-यूपी में लुढ़केगा पारा, शीत लहर की चेतावनी, जानें अन्य राज्यों का मौसम
दिल्ली NCR
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
BJP और AAP के बाद कांग्रेस ने किया MCD उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान, ये है तीनों की लिस्ट 
इंडिया
Bengaluru Central Jail: जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
जेल में ISIS रिक्रूटर काट रहा मौज! VIP ट्रीटमेंट का खुलासा होने के बाद गुस्से में आए CM
बॉलीवुड
Sunday Box Office Collection: 'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे किस फिल्म ने कितना कमाया
'हक' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'दीवानियत' से पिछड़ी 'जटाधरा', देखें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल ने बनाया नया रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले देश के 15वें प्लेयर बने
ट्रेंडिंग
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
मौत का इंजेक्शन! रात में काम न करना पड़े इसलिए मरीजों को देता था जानलेवा दवाएं, जर्मनी के नर्स को हुई उम्रकैद की सजा
नौकरी
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
​इस संस्थान में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वैकेंसी, जानें कब तक कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget