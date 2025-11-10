पीलीभीत: जेल में VHP नेता प्रिंस गौड़ की बिगड़ी तबीयत, ADM ऋतु पूनिया पर संगठन ने लगाया आरोप

पीलीभीत में विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें आनन-फानन में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. बताया जा रहा है कि यह वही नेता हैं जिन्हें बीते शनिवार को वित्त एवं राजस्व ADM ऋतू पूनिया की शिकायत पर रंगदारी समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज होने के बाद जेल भेजा गया था. जैसे ही यह खबर फैली, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय नेताओं का जमावड़ा अस्पताल में लग गया और माहौल गर्मा गया.

विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने ADM ऋतू पूनिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने द्वेष भावना के तहत संगठन मंत्री को फर्जी धाराओं में फंसाकर जेल भिजवाया है. उनका कहना है कि ADM के पति ठेकेदारी का कार्य करते हैं और इसी कारण उन्होंने व्यक्तिगत रंजिश के चलते हिंदू नेता को निशाना बनाया. इस पूरे मामले को लेकर संगठन के नेताओं ने ADM के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए धरना देने की चेतावनी दी है.

सनातन सत्ता की सरकार में अफसर और हिंदू नेता आमने-सामने

पीलीभीत में ADM द्वारा जेल भेजे गए VHP नेता की हालत बिगड़ने के बाद जब उन्हें जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, तो वहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी. कार्यकर्ताओं ने ADM ऋतू पूनिया पर आरोप लगाया कि उन्होंने द्वेष भावना से प्रेरित होकर गलत धाराओं में केस दर्ज करवाया और नेता को जेल भिजवाया. नाराज VHP नेताओं ने अब ADM वित्त एवं राजस्व के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है. यह विवाद अब राजनीतिक रूप लेता दिखाई दे रहा है, जहां एक ओर सनातन सत्ता वाली सरकार के अफसर हैं और दूसरी ओर सनातन की अलख जगाने वाले हिंदू नेता.

विवाद की जड़: मजार निर्माण का विरोध

दरअसल, VHP के संगठन मंत्री और प्रचारक ने बीते दिनों शहर की एक निर्माणाधीन कॉलोनी में बनाई जा रही मजार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. आरोप है कि ADM ऋतू पूनिया कॉलोनाइज़र को संरक्षण दे रही थीं, जिसे लेकर संगठन मंत्री ने बरेली मंडलायुक्त कमिश्नर से शिकायत करते हुए ADM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.

शिकायत के बाद कार्रवाई और गिरफ्तारी

शिकायत की जानकारी मिलने के बाद जब कमिश्नर ने ADM से जवाब मांगा तो बताया जा रहा है कि ADM नाराज़ हो गईं और उन्होंने VHP नेता के खिलाफ रंगदारी और सरकारी कार्य में बाधा जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. शनिवार शाम को जैसे ही VHP नेता को जेल भेजा गया, जिले भर के हिंदू संगठनों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया.

जेल में तबीयत बिगड़ी, मेडिकल कॉलेज में भर्ती

जेल में बंद VHP नेता प्रिंस गौड़ की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में जिला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहां पहुंचकर विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारियों ने ADM की कार्रवाई को द्वेषपूर्ण और गलत बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई हिंदू नेता को नीचा दिखाने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने के उद्देश्य से की गई है.

ADM और VHP नेता के बीच विवाद अब सियासी रंग ले चुका है. अस्पताल में प्रिंस गौड़ से मिलने पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच इस मामले को लेकर विशेष चर्चा रही. संगठन नेताओं ने ADM ऋतू पूनिया को भ्रष्ट अफसर बताते हुए शासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब पीलीभीत की सियासत में हलचल तेज हो गई है और प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं.