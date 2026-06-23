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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में टॉय पिस्टल के साथ दबंग वाली रील बनाना पड़ा भारी, अब पुलिस ने लिया एक्शन

वाराणसी में टॉय पिस्टल के साथ दबंग वाली रील बनाना पड़ा भारी, अब पुलिस ने लिया एक्शन

Varanasi News In Hindi: वाराणसी के रहने वाले एक युवक को रील बनाने के चलते जेल जाना पड़ा. रील वीडियो में युवक बनारस की चर्चित सड़क से गुजरते हुए अपने कमर में टॉय पिस्टल बांधे दबंगई दिखा रहा था.

Written By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी |  Updated at : 23 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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रीलबाजी का शौख मानो आजकल युवाओं के सर चढ़कर बोल रहा है, कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर चर्चित बनने के लिए लोग कुछ भी करते नजर आ रहे हैं. हालांकि इसके बाद उन्हें पुलिस कार्रवाई का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है. कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी राजातालाब के रहने वाले एक युवक के साथ हुआ, जो बनारस की चर्चित सड़क से गुजरते हुए आपत्तिजनक रील वीडियो बनाकर वायरल कर रहा था.

कमर पर टॉय पिस्टल खोसकर दबंगई दिखाते हुए बनाई रील

ABP Live को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के दशास्वमेध थाना अंतर्गत एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. इस पर आरोप है कि यह वाराणसी के सबसे चर्चित गंगा घाट दशास्वमेध मार्ग पर गुजरते हुए अपने कमर में टॉय पिस्टल बांधे अपनी दबंगई को दर्शाते हुए एक रील बनाया था ,जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा था. धोती कुर्ता जनेऊ पहने युवक वाराणसी के राजातालाब का रहने वाला है. वायरल वीडियो होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और युवक पर कार्रवाई करते हुए उस हिरासत में ले लिया. 

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युवक पुलिस की हिरासत में, की जाएगी विधिक कार्रवाई

वायरल रील वीडियो को लेकर युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. इस मामले में पुलिस का कहना है कि ऐसे किसी भी वीडियो से जिससे समाज में गलत संदेश जाता हो या कानून का उल्लंघन होता हो उसे प्रसाशन द्वारा बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस मामले में युवक से पूछताछ की जा रही है और उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी. 

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Published at : 23 Jun 2026 11:20 AM (IST)
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