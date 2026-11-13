अजय राय के करीबी यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हटाए गए, दिल्ली प्रदर्शन में गैरहाजिरी का आरोप

वाराणसी यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह को दिल्ली में हुए 1 नवंबर के विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने के आरोप में पद से हटाया गया. यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता विकास सिंह पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के करीबी हैं. विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस पदाधिकारी को हटा दिया.

इस कार्रवाई का कारण 1 नवंबर को दिल्ली ना पहुंचना बताया जा रहा है जिसमें नहीं पहुंचने वाले पदाधिकारी को हटाया गया. आरोप है कि विकास सिंह 1 नवंबर को दिल्ली कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे. उसके बाद उनको पार्टी के पद से हटाया गया. इस बीच कांग्रेस का भीतरघात निकल कर सामने आ गया है.

कार्रवाई होने के बाद क्या बोले विकास सिंह

वाराणसी में जिलाध्यक्ष, युवा कांग्रेस वाराणसी के विकास सिंह ने अधिवक्ता कांग्रेस यूथ अध्यक्ष पद से हटाए जाने की सूचना के बाद दिल्ली विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ फोटो डिटेल जारी करते हुए बताया कि मुझे अभी तक इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है.

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक दिल्ली न जाने वालों की सूची जारी होने की बात है, मैं दिल्ली अपनी पूरी टीम के साथ गया था. जहां तक पदाधिकारियों को हटाने का सवाल है तो निर्वाचित अध्यक्ष अथवा निर्वाचित पदाधिकारी को मनमाने ढंग से हटाने का अधिकार नहीं है.

कांग्रेस ने 1 नवंबर को की थी रैली

बता दें कि दिल्ली में आयोजित पार्टी कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में तमाम विपक्षी दलों की मौजूदगी में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर विरोध दर्ज कराया.

हालांकि बीजेपी ने इस रैली का विरोध भी किया और विपक्ष पर तमाम आरोप लगाए. वहीं कांग्रेस ने इस रैली में न पहुंचने पर कई राज्यों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है. इसी क्रम में यह कार्रवाई वाराणसी में भी की गई.

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