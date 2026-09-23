वाराणसी में पत्नी पर पति को अपमानित करने का आरोप, मामला दर्ज



उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शिवपुर थाना अंतर्गत एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पति-पत्नी के अटूट रिश्ते और उसके भरोसे को सीधे चुनौती दी है.पत्नी की नौकरी लगने के बाद उसने मजदूर पति के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया. जिसके बाद रिश्ता अब टूटने की कगार पर आ गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पत्नी व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है. हालांकि अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, 2011 में माता प्रसाद की शादी ममता से हुई थी. माता प्रसाद प्लंबर का काम करते थे, इसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ अपनी पत्नी को BA , MA और B.ed कराकर प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल कराया. ममता साल 2022 में पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्त भी हो गई और उनके दो बच्चे भी हैं. माता प्रसाद के आरोप के मुताबिक विभाग में नियुक्त होने के बाद से ही ममता का व्यवहार उनके खिलाफ होने लगा.

तहरीर में उन्होंने बताया है कि ममता उनको अपमानित करने लगी . उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह उनके साथ रहने में शर्म महसूस कर रही हैं बात-बात पर नीचा दिखाने लगी. उनका कहना है की माता प्रसाद मजदूर हैं, कमोड साफ करते है और उनके साथ रहने में ममता को शर्म आती है. इसके अलावा पत्नी द्वारा गाली गलौज और मारपीट करने का भी आरोप लगाया.

कोर्ट से माता प्रसाद ने लगाई गुहार

इस मामले को लेकर माता प्रसाद ने वाराणसी कोर्ट से भी गुहार लगाई. इसके बाद सितंबर महीने में वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत ममता उसके पिता और दो भाइयों के खिलाफ BNS की 115 (2) 351(3) और 352 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. और दोनों से पूछताछ की जा रही है.

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