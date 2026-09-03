वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, 84 घाटों पर बाढ़ का खतरा

उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर के सभी 84 घाटों पर पानी भर गया है. बीते 24 घंटों से गंगा नदी का जलस्तर प्रति घंटे एक सेमी की दर से बढ़ रहा है और ये 70.56 मीटर तक पहुँच गया है, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है.

गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है. गंगा के साथ सहायक नदी वरुणा भी इन दिनों उफान पर बनी हुई है. काशी में गंगा का जलस्तर 70.56 मीटर तक पहुँच गया है, जो कि खतरे के निशान से 71.262 से एक मीटर से भी कम रह गया है. गंगा के इस रौद्र रूप को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है और लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है.

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काशी के 84 घाटों में भरा पानी

काशी के सभी 84 घाट आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए हैं. हालात इतने खराब हैं कि रोजाना पूरे दिए जाने वाले धार्मिक क्रियाएं में घाटों से दूर पूरी की जा रही है. वहीं निचले तटों पर बने कई छोटे मंदिरों में पानी भर गया है. जिसने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है. बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है. वहीं गंगा में नाव का संचालन पूरी तरह से रोक दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक़ वाराणसी में दस से ज्यादा गंगा के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है. जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोगों को मुसीबतें बढ़ गई हैं. ख़ासतौर से सामनेघाट, सलारपुर और पुलकोहना के इलाकों में भी घुटनों तक पानी भरा हुआ है. प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है. क़रीब 350 परिवार अपना घर छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं.

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