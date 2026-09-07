शादी दूसरी जगह तय हुई तो बना कातिल! 20 दिन बाद पकड़ा गया श्रेया का हत्यारा

उत्तर प्रदेश में वाराणसी के राजातालाब की रहने वाली श्रेया उपाध्याय का शव 20 अगस्त को वाराणसी के रोहनिया क्षेत्र में बरामद हुआ था. 22 वर्षीय श्रेया कॉलेज के लिए निकली थी और वह घर की इकलौती बेटी थी. रोहनिया क्षेत्र स्थित एक मकान के बाथरूम से बरामद हुए उसके शव पर गला रेतने, सिर पर चोट और पैर बांधने के निशान मिले थे.

कुछ दिन पूर्व इस मामले से जुड़े एक आरोपी पुनीत मिश्रा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था. अब इस मामले का मास्टरमाइंड विवेक चौबे पुलिस के गिरफ्त में है. पूछताछ में उसने बताया कि दूसरे जगह विवाह तय होने की वजह से उसने श्रेया की जान ले ली. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी थी और पुलिस के लिए ये केस बड़ी चुनौती बन गया था.

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20 दिन बाद गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी विवेक चौबे

एबीपी लाइव को मिली जानकारी के अनुसार वाराणसी के चर्चित श्रेया हत्याकांड में पुलिस को मुख्य आरोपी विवेक चौबे की काफी दिनों से तलाश रही. अब करीब 20 दिन बाद उसे दबोच लिया गया है. श्रेया उपाध्याय घर की इकलौती बेटी थी. आने वाले जनवरी महीने में उसकी शादी होने वाली थी, विवेक चौबे उसे जानता था. 18 अगस्त को जब श्रेया कॉलेज के लिए निकली तो विवेक ने उसे धोखे से बुलाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी. इसमें उसने पुनीत मिश्रा का भी सहयोग लिया, जिसको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है.

दूसरे जगह शादी तय होने से नाराज था विवेक

मुख्य आरोपी विवेक चौबे चोलापुर का रहने वाला है. वह श्रेया पर निरंतर नजर रखता था, श्रेया के परिजनों के अनुसार वह श्रेया को काफी परेशान भी करता था. एनकाउंटर के बाद विवेक ने पूछताछ में यह बताया कि श्रेया की शादी अन्यत्र तय होने से वह नाराज था और इसीलिए उसने अपने साथी पुनीत मिश्रा के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था.

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