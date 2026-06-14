वाराणसी: पंचतत्व में विलीन हुए शूटिंग कोच जसपाल राणा, मणिकर्णिका घाट पर हुआ अंतिम संस्कार

देश के जाने-माने शूटिंग कोच और अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित जसपाल राणा का निधन होने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार शनिवार (13 जून) को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया.

इस दौरान जसपाल राणा के परिजन के अलावा अनेक एथलीट्स, स्थानीय लोग और भारतीय जनता पार्टी से विधायक पंकज सिंह भी गंगा घाट पर पहुंचे. गंगा घाट पर लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी. जसपाल राणा के पार्थिव शरीर को देहरादून से विशेष विमान द्वारा वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर लाया गया.

हवाई अड्डे के एयर कार्गो परिसर में पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सलामी दी गई. श्रद्धांजलि कार्यक्रम में परिजनों, शुभचिंतकों और समर्थकों के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक पंकज सिंह, बीजेपी के प्रदेश मंत्री शंकर गिरी एवं अन्य बीजेपी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए.

राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

बता दें कि शनिवार की शाम वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर राजकीय सम्मान के साथ जसपाल राणा का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी से विधायक पंकज सिंह बेहद भावुक नजर आए.

इसके अलावा जसपाल राणा के परिजनों ने अंतिम संस्कार से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम को विधि विधान से संपन्न कराया. काशी की पूरी परंपरा का पालन करते हुए इसके अलावा राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई. इस दौरान वहां एथलीट भी मौजूद थे जो बेहद भावुक नजर आए.

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जसपाल राणा के परिजनों ने बताया कि उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाए. परिजनों के अनुसार इसलिए देहरादून से उनके पार्थिव शरीर को वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर लाकर अंत्‍येष्टि की गई.

हृदय गति रुकने की वजह से हुआ निधन

नई दिल्ली के अस्पताल में हृदय गति रुकने की वजह से जसपाल राणा का निधन हुआ था. इससे पहले जर्मनी से भारत लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत खराब हुई थी. जसपाल राणा एक शानदार एथलीट थे, इसके अलावा ओलंपिक में विजेता मनु भाकर के वह कोच भी थे. वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी.

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