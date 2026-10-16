'एयर शो नरेंद्र मोदी शो न बन जाए', MLC चुनाव के बीच सपा सांसद का तंज

वाराणसी में अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तीन दिवसीय एयर शो का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन और सैन्य अधिकारियों की तरफ से युद्ध स्तर पर की जा रही है. वाराणसी के गंगा घाट स्थित आसमानों में भारतीय लड़ाकू विमान हुंकार भरते नजर आएंगे. लेकिन अब इससे पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है. समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने इस आयोजन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और जनता के टैक्स को आधार बनाते हुए सवाल खड़ा किया है.

'एयर शो नरेंद्र मोदी शो बनकर ना रह जाए, ध्यान देना होगा'

समाजवादी पार्टी से चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने वाराणसी में आयोजित होने जा रहे तीन दिवसीय एयर शो को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दुनिया के शक्तिशाली देश ऐसे प्रदर्शनी को देखते हैं और वह हमारे देश में बनने वाले एयरक्राफ्ट को परचेस करने के लिए आर्डर देते हैं. जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है. पूर्व में बेंगलुरु सहित भारत के अन्य शहरों में इस प्रकार का आयोजन होता रहा है. सौभाग्य की बात है कि हमारे वाराणसी जनपद में यह आयोजन हो रहा है. दर्शकों को आनंद भी आएगा. लेकिन जनता के टैक्स का भी ध्यान रखना आवश्यक है. कहीं यह एयर शो नरेंद्र मोदी शो बनकर ना रह जाए इसका भी ध्यान देना होगा.

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एमएलसी चुनाव के दौरान आयोजन हो रहा वाराणसी में

वहीं वाराणसी खंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं . समाजवादी पार्टी से सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि एमएलसी चुनाव के दौरान यह आयोजन वाराणसी में हो रहा है. इससे पूर्व में भी चुनाव के समय में ऐसे आयोजन से बीजेपी के बड़े नेता चुनाव के दिन चर्चा में बने रहते हैं. निश्चित रूप से यह आयोजन यूपी एमएलसी चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है.